Afirma Delgado que 4T no espía

Reforma

Ciudad de México.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que el proyecto Pegasus desnuda el talante autoritario de las Administraciones federales del pasado y aseguró que, con el arribo de la llamada Cuarta Transformación, México tiene un Gobierno que ya no espía.

El dirigente morenista criticó el uso de recursos públicos para espiar a críticos y opositores políticos, luego de que se dio a conocer que al menos 15 mil números de teléfono en México, entre ellos 50 familiares y personajes cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron objetivos del software de espionaje Pegasus entre 2016 y 2017.

Delgado aseguró que con la llegada de la Cuarta Transformación al poder, se terminaron los Gobiernos autoritarios, antidemocráticos y violadores de los derechos humanos, porque se cortó de tajo el uso faccioso de los recursos públicos y se desterraron estas viejas prácticas.

"Hoy, por primera vez, tenemos un Gobierno de convicciones y principios que anteponen siempre a quien más lo necesita.

"Esta Cuarta Transformación busca que vivamos en una auténtica democracia, donde el pueblo mande, donde periodistas, empresarios, intelectuales y la Oposición, así como todas y todos los mexicanos puedan expresarse con total libertad, sin temor a represalias políticas", dijo.

Acusó a los Gobiernos del PRI y del PAN de perseguir, desaparecer y torturar a quienes pensaban diferente. No obstante, afirmó que, ahora, gracias a la revolución pacífica en las urnas, México tiene un Gobierno que no espía, que no persigue y que no tortura.

"En Morena y en la Cuarta Transformación tenemos el firme compromiso de hacer valer las libertades, de buscar la justicia social y terminar con la impunidad. Trabajamos por construir un País en donde se respeten con plenitud los derechos humanos donde se termine con la violencia y se construya la paz", reiteró.