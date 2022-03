Afirma Lula que sólo el Estado puede dar energía a pobres

Reforma Reforma

Ciudad de México.- El ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, afirmó que el Estado es el único capaz de brindar energía a los pobres y felicitó a México por haber iniciado un debate sobre su soberanía en esta materia.

Durante un encuentro con legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia en la Cámara de Diputados, el político brasileño se refirió por segunda ocasión a la reforma eléctrica que se discute en el país.

Acompañado por el presidente de Morena, Mario Delgado, el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, y el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, dijo que conoce la pelea que México está dando para recuperar su energía y se congratuló por ello.

Recordó que Brasil cuenta con una empresa del Estado que produce la gran mayoría de la electricidad en ese País y permitió llevar dicho insumo a productores y agricultores que vivían lejos de los centros de las ciudades y dotar de energía a cuatro millones de familias y más de 15 millones de personas con una inversión de 20 mil millones de reales.

A pesar de ello, agregó, con el arribo del actual Gobierno dicha empresa se está privatizando, por lo que reiteró que después de triunfar en las próximas elecciones presidenciales Brasil volverá a discutir su rol soberano y como dueño de su energía.

"Sólo el Estado puede dar energía a los pobres", afirmó en medio de aplausos de diputados de Morena, PT y el PVEM.

El político brasileño, quien fue ovacionado con el grito de "Presidente, Presidente", aseguró que México está viviendo una especie de "luna de miel" con el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, llamó a los legisladores de la mayoría a estar preparados, porque sus "adversarios" ideológicos no les darán tregua como ocurrió en Brasil con su instituto político, el Partido de los Trabajadores.

"Ustedes están viviendo una luna de miel con el Gobierno; sin embargo, es importante que se preparen, porque sus adversarios, los adversarios ideológicos, los que no aceptan su compromiso con el pueblo pobre, con la soberanía de México, no les van a dar tregua, como no han dado tregua a PT hasta hoy", advirtió.

El ex Presidente brasileño se refirió también al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Calificó como inadmisible que un País invada a otro y aseguró que los millones de dólares que las naciones gastan en la guerra podrían usarse para acabar con el hambre y preparar al mundo para evitar el cambio climático.

Lula señaló que con tantas guerras el mundo no se volvió mejor ni más seguro, por lo que la única que vale la pena pelear es contra el hambre y la inseguridad.

Indicó que los países son independientes y libres para elegir el mejor camino hacia el desarrollo y ese camino pasa por la paz.

"Queremos una América Latina libre, soberana y estamos listos para construirla con México", dijo.