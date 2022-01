Afirma PRD que no descarta a Palazuelos en contienda por QR

Reforma

Ciudad de México.- El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, indicó que la adhesión de la ex diputada del PVEM, Laura Fernández, a su bancada no descarta a Roberto Palazuelos como aspirante al Gobierno de Quintana Roo.

En entrevista, el legislador señaló que el día de mañana definirán el mecanismo para elegir al abanderado de su partido a la Gubernatura de dicha entidad y en ella participarán quienes estén interesados en ir a la contienda electoral, entre ellos Hernández y Palazuelos.

Espinosa Cházaro dio la bienvenida a Hernández, quien este jueves anunció su renuncia a la bancada del Partido Verde Ecologista y su adhesión a la del PRD, además de su intención de contender por la Gubernatura de Quintana Roo.

"Muy satisfecho, contento, dándole la bienvenida a una gran mujer y una gran diputada que tiene mucho trabajo en Quintana Roo, como es Laura, lo platicamos en días anteriores, ya no estaba a gusto en el Partido Verde, nos da mucho gusto que se adhiera a la bancada del PRD", dijo.

El coordinador perredista rechazó que la adhesión de Hernández a su bancada descarte a Roberto Palazuelos como aspirante en Quintana Roo.

"No, no está descartado, por supuesto que no", afirmó.

Aseguró que Hernández tiene todo el derecho de contender por la Gubernatura de esa entidad y que si ella resulta vencedora en el proceso de elección del candidato o la candidata contará con todo su apoyo.

Informó que será mañana cuando PAN y PRD definan el método para elegir a el o la abanderada, el cual seguramente será la encuesta.

"Nosotros estamos abiertos, por supuesto que conozco las intenciones de Laura y tiene todo el derecho a contender, habrá un método que estaremos definiendo el día de mañana en Quintana Roo, muy probablemente en los siguientes días hagamos una encuesta. Hay que recordar que tenemos no uno, sino varios candidatos, está Roberto Palazuelos, está la senadora Mayuli (Latifa Martínez) del PAN", sostuvo.

Recordó que hasta ahora, la alianza en Quintana Roo está conformada por el PAN y por el PRD, ya que siguen en pláticas con el PRI.

Espinosa Cházaro confió en que la alianza Va por México podrá replicarse en dicha entidad, toda vez que el PRI local ha manifestado su deseo de sumarse.

"Ya estamos PAN y PRI; el PRI en lo local ha manifestado que también quiere sumarse y seguimos platicando, tenemos una excelente relación con el presidente del PRI, Alito, y lo hemos seguido platicando, ellos están haciendo sus valoración, el PAN y el PRD están en espera de que haya una respuesta positiva para que podamos ir los tres juntos en Quintana Roo", dijo.

Informó que también están en pláticas con partidos locales como Movimiento Auténtico Social (MAS) y Fuerza por México, a fin de lograr una coalición ganadora en dicha entidad.