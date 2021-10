Afirma Presidente que no es regla trata de niñas en Guerrero

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los casos de trata o prostitución infantil sean la generalidad en las comunidades de Guerrero.

"No creo que haya descomposición social donde hay cultura y en las comunidades indígenas hay mucha cultura. Oaxaca, Guerrero son de los pueblos con más cultura en el mundo.

"Entonces, lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades como a veces se presenta en los medios de información. 'En la montaña de Guerrero ahí se ven las niñas', no, puede ser la excepción, pero no la regla, porque hay muchos valores en los pueblos", comentó López Obrador.

El pasado domingo, en una visita a La Montaña de Guerrero, López Obrador dijo que no fue para revisar el tema de la venta de niñas.

Ese asunto, afirmó el tabasqueño, es una excepción de los valores que imperan en la región.

"Ahora que fuimos a La Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades ni las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: '¿A ver, qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas?, ¿lo de la prostitución de niñas?' No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Qué, ¿acaso la prostitución nada más está con los pobres? Entonces toda una campaña en ese sentido", dijo el Mandatario al encabezar la presentación del Plan de Apoyo a Guerrero.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Presidente recalcó que su comentario del domingo hacia alusión a que había una tendencia muy clasista de acusar a los pobres de todos los males.

"Entonces, ese fue mi comentario y eso es lo que sostengo. Es que hay una tendencia muy clasista y racista de acusar de todos los males a los pobres", mencionó.

Asimismo, López Obrador dijo que en su Gobierno los pueblos indígenas se han fortalecido y dijo que la trata y la prostitución son males que no deben permitirse.

"Es que estoy atendiendo lo general, lo que estoy aprendiendo es fortalecer lo comunitario, el que se reconozca la importancia que tienen las comunidades, los pueblos indígenas. En el caso de La Montaña, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, están empoderados ahora con la Cuarta Transformación.

"Entonces no hay que equivocarse y estar pensando que estos males, que además deben de combatirse, que no deben de permitirse, sólo se dan en las comunidades indígenas. Hay que seguir denunciándolo, no permitirlo. Y no puedo hablar más, por respeto, pero ya dije algo, la prostitución se debe de condenar", finalizó.