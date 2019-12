Afirma Ríos-Farjat anteponer autonomía

Ciudad de México.- Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT y ahora candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia, afirmó que en su cargo en el sistema tributario nunca ha recibido presiones del Ejecutivo o de algún funcionario del Gobierno.

Al comparecer ante comisiones del Senado, la funcionaria federal sostuvo que trabajar con independencia es algo que busca en todas las etapas de su vida.

"Así como le agradezco a la Comisión de Hacienda del Senado su voto de confianza que me dio cuando ratificó el nombramiento para encabezar el gran y completo sistema fiscal mexicano, agradezco al Presidente haberme nombrado, haberme permitido trabajar dentro de los lineamientos del sector hacendario con independencia y autonomía. La construcción de una mejor justicia tributaria.

"Jamás he recibido una llamada suya ni de ningún otro funcionario de su administración solicitando ojos animosos u ojos vengativos para ningún contribuyente. A eso se le llama respeto y es algo que yo antepongo siempre cada vez que inauguro las variadas etapas profesionales de mi vida", dijo ante senadores.

Ríos-Farjat consideró que la Corte no debe ser oposición ni partidaria, sino tener un discreto pero potente papel para paliar los excesos.

Destacó el papel de los órganos autónomos y garantizó actuar en consecuencia.

"Creo en la autonomía de la Corte. ¿Qué garantiza mi autonomía?. Mi vida, lo que he sido. He tenido muchas formas de probarme a mí misma. Donde estoy es un lugar donde se reciben presiones constantes. ¿Cómo sé que voy a resistir? Así he sido toda mi vida", expresó.

La titular del SAT afirmó que está de licencia desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la terna para ocupar la vacante que dejó el Ministro Eduardo Medina Mora.