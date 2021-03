Afirma Salgado que protestas son provocaciones

Chilpancingo— Luego que ayer en Tixtla y Chilapa fue recibido con protestas de feministas, Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al Gobierno de Guerrero, afirmó en Tlapa ser respetuoso de las inconformidades pero que no se peleará con nadie.

Sin embargo, el morenista calificó estas protestas de "provocaciones pacíficas" en las que no va a caer.

"Todo mundo tiene derecho a expresarse, todos tienen derecho a expresar su preferencia política porque estamos en un proceso electoral", aseguró.

Salgado dijo que siempre será respetuoso de la libertad de expresión y que de lo que digan de él, le guste o no, antepondrá el derecho de quien las diga.

"Mis respetos para todas las mujeres", declaró en un acto que encabezó en esta localidad de la región de la Montaña Alta.

El candidato estuvo acompañado por el Alcalde de Tlapa, Dionisio Merced Pichardo; la legisladora local, Erika Valencia; el senador Saúl López Sollano y el diputado federal por el distrito 5, Javier Manzano Salazar, quien es sobrino del extinto luchador social, Othón Salazar Ramírez.

Ayer sábado, previo al acto de campaña de Salgado en Tixtla, fueron colgadas pancartas en bardas de la localidad.

"Félix violador", "Ni un violador será Gobernador", "Ni un agresor al poder", se leía en los mensajes.

En Chilapa, mientras el candidato realizaba un mitin en la plaza central, varias feministas se manifestaron con gritos en la terraza de la casa de la ex síndica priista de ese Municipio, Yalith Andraca Rojas.

Hasta ahí llegaron mujeres que simpatizan con Salgado quienes con un altavoz replicaron: "¡Un luchador sí será Gobernador!"

Este domingo en Tlapa, Salgado Macedonio también hizo referencia a los ataques de su contrincante de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, a quien le pidió que esta campaña sea de respeto y de propuestas.

El viernes, en un acto que tuvo con prestadores de servicios en Acapulco, el priista Moreno Arcos dijo no tener problemas para "entrar a todos lados y si alguien no puede hacerlo, sorry (lo siento)".

La dirigencia estatal de Morena acusó al PRI de estar detrás de las protestas de feministas que originó que su candidato cancelara su acto de campaña en Taxco.

Hoy en el centro de Tlapa ante más de medio millar de personas, Salgado consideró que hasta el momento el Gobernador Héctor Astudillo ha sido respetuoso del proceso electoral.

"Ya no es como antes, porque ahora hay delitos electorales que se castigan con cárcel sin derecho a fianza", expresó.

El morenista se dijo seguro de ganar la Gubernatura porque va arriba en las encuestas de preferencia electoral.

Este fin de semana, Salgado y Moreno realizaron actos de campaña, y mientras el morenista se trasladó a esta región de la Montaña en su vehículo particular, el priista alquiló una avioneta para volar de Acapulco a Tlapa.