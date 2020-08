Afirma Segob que deben indagar denuncia contra Peralta

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que debe investigarse la denuncia del Alcalde de Tijuana, Arturo González, quien aseguró haber sido amenazado por el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta.

En entrevistada al finalizar el informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV), la funcionaria dijo que habló con el propio Peralta y éste le comentó lo mismo, que se lleve a cabo una investigación de lo sucedido.

"Yo creo que todos somos responsables de nuestros actos. He hablado con el subsecretario, cómo no, entonces, lo que él dice, lo que me dijo a mí el subsecretario, es que se investigue a fondo, que se investigue.

"Yo creo que, como lo dice el Presidente, no tenemos nada que ocultar y yo creo que las instancias que deben revisar e investigar cualquier situación, que lo hagan, de verdad, con todo el peso de la ley", aseveró.