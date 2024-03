Afirma Sheinbaum que desarrollarán 8 proyectos ferroviarios

Foto: Agencia Reforma / La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, afirmó que desarrollará ocho proyectos ferroviarios.

Querétaro, Qro.- La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, afirmó que desarrollará ocho proyectos ferroviarios y dijo que habilitar las vías para la operación de tienes de pasajeros no costará 1.8 billones de pesos como estimó una firma especializada.

"Vamos a hacer el Tren México-Querétaro, ya lo dije y lo vamos a cumplir. No solamente hasta Querétaro, sino León y Guadalajara", expresó en conferencia de prensa.

"Son 8 proyectos que vamos a desarrollar, 18 mil kilómetros. Viene una cifra hoy en un medio nacional, no es esa cifra".

Sin embargo, Sheinbaum no dio una estimación ni ahondó en los costos del proyecto.

Grupo REFORMA publicó hoy que, según estimaciones de la consultora Alttrac, adecuar los 18 mil kilómetros de vías para activar los trenes de pasajeros significaría una inversión de 1.8 billones de pesos.

"Cuando se dio la concesión de ferrocarriles quedó una cláusula donde decía: 'si no desarrolla el concesionario el tren de pasajeros, el Estado puede entrar a desarrollarlo'", apuntó la candidata.

"Entonces, lo primero que se hizo fue abrir a los concesionarios para ver si lo quisieran desarrollar. Son esencialmente dos concesiones de trenes que se hicieron desde la época de Zedillo, uno es a Grupo México y la otra una empresa que acaba de comprar a Kansas, que es una empresa canadiense".

En el caso de la México-Querétaro, agregó Sheinbaum, hay dos vías que operan dos concesionarios, por lo que están trabajando para ver cuál es la mejor opción de trabajo con ellos.

"Y lo que no desarrollen ellos, lo vamos a desarrollar nosotros", añadió.

Cuestiona violencia en Palacio si hay diálogo

Por otra parte, Claudia Sheinbaum cuestionó por qué romper la puerta de Palacio Nacional si hay diálogo y avance en las investigaciones del caso Ayotzinapa.La candidata presidencial dijo que una acción como la del miércoles, en la que jóvenes de Ayotzinapa dieron "portazo" en Palacio Nacional, sólo tendría sentido si AMLO no estuviera atendiendo el caso, si no hubiera reuniones ni detenidos.

"¿Por qué lo de ayer si hay una reunión planeada?, a la ciudadanía le pregunto. El Presidente recibe a los familiares, a las madres y a los padres, incluso a sus asesores legales los ha recibido, ha habido una investigación profunda del caso, de hecho, lo tomó el Presidente en sus manos la propia investigación", argumentó.

"Entonces para qué romper la puerta de Palacio si hay una reunión pactada, si no hubiera habido nunca reuniones, si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el Procurador General de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso Ayotzinapa, entonces habría sentido".

Sheinbaum defendió el manejo del caso Ayotzinapa por parte del Gobierno federal al afirmar que ha hecho una "investigación profunda" y que el propio Presidente ha recibido a los padres y sus asesores legales varias veces.

"Explíqueme ustedes a qué se debe que rompan la puerta de Palacio cuando está pactado el diálogo y ha habido diálogo e investigación, a qué responde", insistió Sheinbaum.

Cuestionada sobre las declaraciones de AMLO en el sentido de que, detrás del "portazo" hubo "mano negra", sostuvo que, si se dice que hay una provocación, es porque no se entiende.

"No se entiende por qué ahora rompen la puerta de Palacio cuando hay un diálogo. Hay diálogo, hay investigación y hay detenidos y el compromiso del Presidente es de que se va llegar a las últimas consecuencias", reiteró.

"Entonces, para qué romper la puerta".

Lo importante aquí, agregó Sheinbaum, es que haya una responsabilidad del Gobierno de llegar a fondo y que haya justicia, pero no la "verdad histórica" que inventaron.

Revisará concesiones de agua

La candidata presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia anunció además que, de llegar a la Presidencia, revisará la transferencia de concesiones de agua.

"Hay que revisar en conjunto el tema de la transferencia de las concesiones de agua, porque fue una modificación que se hizo en la época de Salinas de Gortari", expresó Sheinbaum.

"Que se trata de un... si ustedes leen la Ley de Aguas parece un asunto administrativo y no un asunto del recurso más importante para la vida y para el desarrollo del País.

"Entonces se va hacer una revisión de la ley, lo estamos planteando, tiene que ser un asunto que estamos buscando de consenso en la medida de lo posible con los usuarios de agua, los distritos de riego, el consumo de agua para la industria".

'No va ser elección violenta'

Cuestionada sobre el asesinato de candidatos y personajes políticos durante el proceso electoral, Sheinbaum afirmó que, contrario a lo que opinan algunos, no será una elección violenta.

"Ya se está trabajando, hace poco también se planteó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública federal el apoyo (de seguridad) a candidatos y candidatas", manifestó.

"Pero esta idea de que va ser una elección violenta, no va ser así. Va ser una elección con una participación muy grande de las y de los mexicanos, porque hay una ilusión muy grande de que continúe la transformación y que sigamos avanzando".