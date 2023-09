Afirma Xóchitl que error no afecta aspiración presidencial

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La senadora Xóchitl Gálvez afirmó que no se resistirá a la investigación que realice la Facultad de Ingeniería de la UNAM al contenido del informe escolar con el que obtuvo el título de ingeniera.

Afirmó que si la Universidad determina la cancelación de su título lo acatará y volverá a presentar un informe de experiencia laboral para obtenerlo.

"Hoy he dicho claramente que sea la UNAM la que define y yo acataré lo que la UNAM decidida, o sea, no opondré ninguna resistencia.

"Si la UNAM considera retirarme el título lo acataré y presentaré un nuevo trabajo y ahora sí cuidando todos los detalles", afirmó en entrevista en Durango, antes de participar en el Tercer Congreso Nacional de Mujeres Industriales.

Sin citar el antecedente de que la Ministra Yasmín Esquivel ha impedido, mediante amparos, que la UNAM dé a conocer si en efecto plagió su tesis de licenciatura en derecho, Gálvez aclaró que en su caso no copió ni se trata de una tesis.

La responsable del Frente Amplio por México precisó que no hizo referencias técnicas en una parte de su informe sobre experiencia profesional.

Remarcó que no se tituló con tesis, sino con informe sobre su experiencia laboral, con tres casos prácticos y que ella es experta en edificios verdes inteligentes, desde hace muchos años.

"Reconozco que no puse referencias, muchas de esas referencias son técnicas, porque lo que yo presenté fue un trabajo, un informe final. Hay dos maneras de titularte: con un trabajo teórico, que es un invento tuyo, que tú lo planteas como innovador tuyo o con experiencia profesional.

"Yo me titulé con experiencia de tres casos prácticos, de tres edificios que hice y explico en ese documento y hay referencias, que es a donde yo no pongo la fuente de esas referencias, algunas por ejemplo, yo las había publicado hace tiempo, todavía no tengo claro cuál, pero en ese sentido acataré lo que la UNAM diga", reiteró.

Descartó que el tema de su título le afecte en sus aspiraciones para la candidatura presidencial.

"No (afecta), porque finalmente yo reconozco y acato lo que la UNAM diga y si la UNAM dice que tengo que volver a presenta un trabajo, ahí estaré subiendo TikToks (del trabajo)".

Xóchitl Gálvez manifestó que este tema y otros se usan con fines políticos, porque le están buscando por dónde afectarla.

"Lo están usando con fines políticos, ya que me están esculcando creo que todo. Pero está bien, ojalá pudiéramos saber otras historias de qué pasó en la Línea 12, qué pasó en Rébsamen, pero ahí no van a esculcar nada", agregó.

La senadora por el PAN advirtió que le siguen buscando irregularidades en la compra de su casa en la Colonia Reforma Social, pero a ella no le van a encontrar una casa en Houston.

"No tengo dinero mal habido, soy una mujer honesta y una mujer trabajadora, mi casa la compré, ahora parece que no puedo comprar una casa después de ser 31 años empresaria. No, de verdad el notario validó el costo. Tú, aunque digas que vale dos el notario dice, no, esto vale 11.

"La compré en obra negra, yo puse la cocina, no hay nada. Todo ello lo que quieren es justo porque no me encuentran departamentos, no me encuentran casas en Nueva York, casas grises en Houston, es una casa en una colonia de clase media, la Colonia Reforma Social", declaró.

Consideró que se quiere "magnificar" el hecho de que la casa se compró a una amiga de su hija Diana y a su madre, que fueron las que construyeron el conjunto de casas donde ella compró.

"La verdad es que mi hija ya acaba de decir que primero niega a su novio que a su amiga, y es su amiga y eso no tiene nada de malo, tratan de buscar cosas malas donde no las hay", aseveró.

Aclaró que no se trató de una ex empleada a la que haya comprado la propiedad.

"La mamá la autoconstruyó con su hija que es arquitecta, no es un desarrollador inmobiliario, cumplen perfectamente con la ley, están dentro de la legalidad, no hay nada. No hay conflicto, primero porque ellas construyeron cuatro casas, después cuando yo estoy buscando casa, me entero que ellas venden, yo compro esa casa en obra negra y es el costo de obra negra validado por el notario, los notarios no pueden poner un costo abajo de valor", explicó.