Afirman que AMLO incumple 9 de cada 10 promesas

Reforma

Ciudad de México.- La organización civil Sí por México aseguró que de cada 10 promesas hechas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nueve han sido incumplidas.

En conferencia virtual, Luis Asalí, vocero de la agrupación, indicó que -de acuerdo con un análisis realizado a partir de información oficial y datos emitidos por organizaciones nacionales e internacionales- el Mandatario federal ha realizado mil 200 promesas en lo que va de su Administración.

De ellas, afirmó, mil 30 han sido omitidas, lo que exhibe a este Gobierno como uno que promete mucho, pero no cumple prácticamente nada.

Asalí aseguró que estos datos no son subjetivos, ya que están basados en información emitida por instituciones como la Presidencia de la República, el Inegi, el Sistema Nacional de Transparencia, el Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno federal, el Presupuesto Federal y organizaciones civiles nacionales e internacionales.

El integrante de Sí por México advirtió que el actual Gobierno no sólo se han incumplido sus promesas, sino que muchos temas prioritarios registran retrocesos que han agudizado los problemas del País.

Como ejemplo, indicó que la inversión privada se ha reducido, la tasa de desempleo aumentó, 11 millones de personas han caído en la pobreza y los feminicidios y homicidios dolosos se han disparado.

"Los datos oficiales exhiben a un Gobierno que no cumple y cuyas decisiones y forma de gobernar están deteriorando y minando las condiciones de vida de los mexicanos", sostuvo.

Lamentó que ante estos datos el Presidente pretenda desaparecer al INAI con la intención de ocultar y de no rendir cuentas a la ciudadanía.

Asalí recordó que, contrario a lo que el Mandatario federal afirma, este organismo autónomo no fue creado por los Gobiernos anteriores, sino que fue una conquista ciudadana.

Advirtió que esta institución es fundamental para vigilar los resultados de esta Administración y para evitar que frases como "nosotros tenemos otros datos" sigan generando incertidumbre.

"(La propuesta de desaparecer el INAI) no tiene nada que ver con los ahorros, porque 90 millones de pesos se van a gastar para renovar un estadio de beisbol, no va por el tema del dinero, si así fuera, estaría cancelada Dos Bocas y no estaríamos desperdiciando dinero en un proyecto que todos dicen que es inservible, como el Tren Maya", afirmó.

Beatriz Pagues indicó que las promesas que hace el Gobierno federal todos los días y que no cumple se traducen en obra pública no realizada, en reducción de recursos públicos para temas fundamentales, en la caída de la inversión privada, en desconfianza, en desempleo y en pobreza.

Dijo que los datos muestran que de cada 10 promesas realizadas por el Presidente, nueve quedan incumplidas.

Pages sostuvo que dar respuesta a las mil 200 promesas hechas hasta ahora por el Mandatario federal le llevaría 13 años, y de seguir prometiendo como lo hace todos los días, necesitaría 40 años más.

"El pueblo de México paga hoy un enorme costo por la mentira, la demagogia, el ocultamiento de información y el incumplimiento de promesas hechas por este Gobierno", advirtió.

Entre los compromisos incumplidos por el jefe del Ejecutivo Federal, ejemplificaron, se encuentra la realizada el 22 de abril de 2019 de resolver la crisis de inseguridad en octubre de ese mismo año.

A pesar de ello, indicaron, en 2019 se registró la tasa de homicidios más alta desde 1960. Ese año, indicaron, cerró con 35 mil 588 homicidios dolosos, lo que representó un aumento absoluto de 1.8 por ciento con respecto a 2018.

El 25 de noviembre de 2019, agregaron, López Obrador prometió acabar con la violencia contra las mujeres, pero ese año registró la mayor cantidad de feminicidios desde que se tiene registro de este delito, con un total de 966 casos, y 888 entre enero y noviembre de 2020.

Además, recordaron, prometió un crecimiento económico de, por lo menos, dos por ciento en 2019; no obstante, ese año cerró con un crecimiento de -0.1 por ciento.

Los integrantes de Sí por México informaron que este ejercicio tiene como objetivo favorecer el voto informado, ya que de éste depende la democracia.

Aseguraron que este ejercicio continuará en los Gobiernos posteriores.

Los datos pueden ser consultados en la página en internet de Sí por México, que actualmente contiene información de 30 promesas y cada lunes se sumarán cinco casos más.