Afirman que amparos no frenan cambio de GN a Sedena

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa (Sedena) no quedará frenada por la suspensión temporal otorgada por una jueza, con sede en Guanajuato.

"No se suspende la actividad y no es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, que siga operando la Guardia Nacional", dijo.

- ¿Afecta en algo?, se le preguntó.

- "No, no, lo que hay que estar es contestando a los amparos, porque esto es un plan, ustedes deben de imaginar de dónde viene, no hace falta investigar mucho, es lo mismo pero ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando, poco a poco y seguimos adelante", respondió.

Ayer, una jueza federal suspendió temporalmente el decreto que ordena transferir la GN a la Sedena.

Karla María Macías Lovera, jueza de Guanajuato, concedió a Ángel Castro Gómez, miembro de la organización "Uniendo Caminos México", una suspensión provisional que impide por ahora transferir al Ejército el control operativo y el presupuesto de la corporación.

La juzgadora incluso estableció que, en caso de que ya haya iniciado esa transferencia, la Sedena deberá restituir el control de los dineros y de la operación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad.

Cuestionado al respecto, el Presidente informó que ya existen 53 amparos en contra de la reforma legal que formaliza la integración de la nueva corporación federal a la institución castrense.

"Hay como 30 o 50, 53 amparos. Ya está como el Aeropuerto Felipe Ángeles o como el Tren Maya", señaló.