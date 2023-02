Afirman que ataques de AMLO revelan autoritarismo

CDMX.- Dirigentes y legisladores de diferentes partidos aseguraron que las descalificaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la movilización ciudadana de ayer revelan su autoritarismo y que está fuera de sí, porque no puede concebir que millones de mexicanos tomaran pacíficamente el Zócalo capitalino en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, indicó que el Mandatario federal está híper molesto y fuera de la realidad, ya que el día de ayer centenares de miles de ciudadanos desbordaron la principal plaza de la Ciudad de México para demandarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare inconstitucional las reformas electorales del llamado "Plan B".

Zambrano acusó al actual de ser un Gobierno persecutorio, al mostrar una lista de personajes a quienes identificó como liderazgos y convocantes de la manifestación en contra de su reforma electoral.

"López Obrador está fuera de sí, ya se puso como en los viejos regímenes o en los otros actuales de sus colegas, identificando a las organizaciones convocantes y a los liderazgos que anduvimos, que anduvieron ahí, en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Este es un Gobierno hasta persecutorio políticamente, ya en eso está derivando su delirio de megalomanía, su narcisismo, porque no puede concebir que le hallamos tomado el Zócalo de la Ciudad de México pacíficamente todos quienes lo repletamos y lo desbordamos el día de ayer", expresó.

Este lunes, en su conferencia mañanera, el Presidente descalificó a los líderes del movimiento que convocó a la movilización de ayer y minimizó la manifestación al referir que la que se llevó a cabo en la Ciudad de México y en otras ciudadanos fueron "muy pequeñas" para lo que representa el potencial conservador.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que el ataque en contra de millones de personas que participaron en la movilización de ayer revela su autoritarismo y su intención de imponer la suya como una verdad única.

"¡Basta ya de divisiones! El ataque sistemático de @lopezobrador_ contra millones de personas que defendemos la democracia, las libertades y al INE revela su autoritarismo, su intención de imponer como verdad única su visión y su desprecio por los derechos humanos", planteó a través de sus redes sociales.

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, señaló que el Presidente está que revienta de coraje ante la histórica movilización de ayer.

El panista, quien es uno de los personajes señalados por el Presidente como uno de los convocantes de la manifestación, afirmó que "es un honor ser fichado por Obrador".

"Una vez más, el compañero presidente @lopezobrador_ hizo el favor de mencionarme en su mañanera como parte de su lista de personajes favoritos que asistieron ayer a la histórica convocatoria del zócalo. Está que revienta el coraje del señor", posteó.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, criticó que el Mandatario federal los ataque porque asistieron al Zócalo.

La legisladora afirmó que son millones de mexicanos quienes no están de acuerdo con él.

"Hoy puso @lopezobrador_ esta imagen en la mañanera. Nos ataca porque fuimos al Zócalo a defender TU VOTO. Lo que no entiende es que SOMOS MILLONES DE MEXICANOS los que no estamos de acuerdo con él. No habrá foto que le alcance para ponernos a todos", indicó a través de su cuenta de Twitter en referencia a la lista de quienes el Mandatario federal señaló como convocantes.

Por otra parte, Emilio Álvarez Icaza y Amado Avendaño coincidieron que el "tsunami ciudadano" que cubrió el domingo el Zócalo representa un quiebre que fuerza a los partidos a corregir sus excesos y errores.

"Con este tsunami ciudadano, los partidos tienen una oportunidad de recuperar el carácter de entidad de interés público: hoy los partidos tienen que estar a la altura de esta ciudadanía y eso quiere decir que entiendan el mensaje de unidad, de corregir sus excesos y errores y que recuperen la confianza, porque sí hay ciudadanía dispuesta a dar la batalla", resumió Álvarez Icaza.

Para el fundador del Grupo Plural en el Senado, los partidos tienen que entender que son instrumento, que son un medio, no un fin.

"De cara al 24 -por supuesto que queremos ganar el 24- esto va mucho más allá de los partidos. Tiene que entenderse es un dilema de futuro de País", expresó Icaza.

Por el Frente Cívico Nacional (FCN), Amado Avendaño aseguró que, con la multitudinaria manifestación del domingo, la ciudadanía se puso por delante de los partidos.

"Nosotros vamos a hacer una alianza política-ciudadana con ellos. Les estamos haciendo ver a los partidos que se tienen que abrir.

"Si quieren tener el voto del Zócalo, tienen que ser sensibles: no pueden comportarse como el señor de Palacio ni con la cerrazón de otros. Tienen que ser abiertos y sensibles a lo que está pasando en el País".

En opinión de Avendaño, los partidos políticos son un instrumento.

"Necesitamos esos instrumentos que nosotros financiamos, los necesitamos a nuestro servicio, para lo que necesitamos hacer en 24 un Gobierno de alternancia y un Gobierno de coalición.

"No pueden ellos ostentarse ellos como representantes de esto que acaban de ver si no están abiertos a que seamos los ciudadanos quienes decidamos", agregó.