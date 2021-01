Afirman que doctora que renunció sería vacunada en enero

Reforma

Ciudad de México.- Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI del IMSS, informó que la doctora Ana Paola De Cosío estaba programada para ser vacunada contra Covid-19 los primeros días de enero del 2021.

"Esta médica adscrita, a partir del mes de octubre no se encuentra integrada dentro de los equipos Covid, es por esto que ya no se considera que se encuentre en la primera línea de batalla, no obstante se encontraba ya programada para recibir su vacuna en los primeros días del 2020", dijo en un video publicado en la cuenta de Twitter del IMSS.

La doctora Cárdenas Navarrete reiteró que se prioriza la aplicación de la vacuna contra el Covid a los médicos que se encuentran en la primera línea de batalla contra la enfermedad.

"Se continúa vacunando a todo el personal y se prevé concluir con ello este mes de enero", dijo.

Indicó también que hasta el momento no existe denuncia alguna sobre algún trabajador que no sea de primera línea al que se le haya aplicado dicha vacuna y aseguró que trabajan en garantizar que nadie 'se salte la fila', haya influyentismo, arbitrariedad o malos manejos.