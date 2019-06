Afirman que EU no podrá frenar migración

Las medidas de Estados Unidos no frenarán la migración porque es un fenómeno social que rebasa cualquier estrategia gubernamental, aseguró el Subsecretario de Derecho Humanos, Alejandro Encinas.



"Tenemos que asumir que este fenómeno no va a cambiar. Trump podrá poner muros, aranceles, podrán hacerse políticas de contención pero los fenómenos sociales rebasan en ocasiones la terquedad de las autoridades como el caso de los Estados Unidos que buscan frenar estos fenómenos por la fuerza", expresó.



Sostuvo que los aranceles con los que amenaza el Mandatario norteamericano contravienen el Tratado de Libre Comercio entre los países porque en él están fijados los impuestos.



También consideró que Trump señala a los migrantes como enemigos por una estrategia electoral y que pone a México en medio.



De visita en Chiapas, el funcionario de la Secretaría de Gobernación aseguró que México asume una política de respeto al derecho de la movilidad humana y la integración de los migrantes a la sociedad.



Encinas expresó que la migración debe abordarse desde una perspectiva de desarrollo regional teniendo como principal punto de partida los países expulsores.



Añadió que el País enfrenta un creciente flujo de migrantes, incluso de naciones de las que no llegaban con anterioridad, además que la tercera parte de ellos son menores de edad.



"Se han diversificado los lugares de origen de los migrantes, ya no es la migración tradicional de Guatemala y El Salvador, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Haití, tenemos gente de Cuba y por lo menos de 25 nacionalidades que no había imaginado", detalló.



Sobre los operativos contra los migrantes en la frontera sur por parte del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Policía Federal, el Subsecretario de Derechos Humanos sostuvo que lo que hacen es combatir a las redes de trata de personas, las cuales también han aumentado su actividad.