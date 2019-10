Afirman que no hubo detenidos en marcha

Ciudad de México.- No hubo detenidos durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, señaló en entrevista el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Félix Arturo Medina Padilla.

"Nosotros no tenemos ningún detenido, ni en juzgados cívicos ni en el Ministerio Público de la ciudad, el informe que me dan a mí es que no hay ningún detenido", recalcó.

Tras la movilización, el funcionario dijo que más tarde el Gobierno de la Ciudad de México dará un balance oficial de la movilización, en la que hubo actos vandálicos y varios heridos a pesar del operativo especial.

La Procuraduría capitalina informó que fueron localizados los jóvenes reportados como desaparecidos durante la movilización.

"La #PGJCDMX informa que a través de la Comisión Local de Búsqueda y la FIPEDE se localizó a los jóvenes que fueron reportados como no localizados o desaparecidos durante la marcha de este 2 de octubre", indicó la dependencia en su cuenta de Twitter.

Según reportes, se trata de Jorge Iglesias y Brandon Martínez, estudiantes de la preparatoria 2 de la UNAM; el primero de quinto grado y el segundo de cuarto grado.

De acuerdo con compañeros de los jóvenes, estos participaban en la marcha cuando en la Calle 5 de Mayo fueron encapsulados por policías.

Afirmaron que en la esquina con Isabel La Católica, policías golpearon a Iglesias y a Martínez, ambos menores de edad, y después se los llevaron.