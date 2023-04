Afirman que Profeco extorsionaba a gasolineros con 3 mmdp

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que 11 mil gasolineros eran extorsionados por funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con pagos ilegales que superaban hasta los 3 mil millones de pesos al año.

Durante una entrevista en Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), el funcionario aseguró que servidores públicos de la dependencia encabezada por Ricardo Sheffield cobraban un moche de entre 20 y 25 mil pesos mensuales a estaciones de servicio de todo el País.

El responsable de la política interna reconoció que el moche, conocido como "La Vacuna", podría continuar en la actualidad, a pesar de que fueron destituidos los funcionarios involucrados en esos actos de corrupción.

"Los gasolineros que estén viendo esta entrevista no me dejan al mentir, un buen día un grupo de gasolineros vino a verme y me dijo: ¿Usted sabe que todas las gasolineras del País, de las 16 mil gasolineras que hay en el país, 11 mil, creo me dijeron, pagan una cuota de 20 y 25 mil pesos mensuales? Le llaman 'La Vacuna'.

"Y empecé a investigar y cortamos de tajo y se corrió y se le fincó responsabilidades al funcionario de la Profeco que estaba a cargo de eso. A lo mejor todavía esa mafia sigue cobrándoles a algunos gasolineros, porque no ha permeado la información, pero estamos trabajando en ello".

Aunque no dio detalles sobre los nombres o los cargos, en mayo de 2022, el Gobierno federal hizo una "purga" en la Profeco.

La Secretaría de Gobernación, ya encabezada por López, informó sobre el cese de funcionarios, en acuerdo con el Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.

En aquel momento, se aseguró que, aún cuando se trataba de irregularidades de carácter administrativo y jurídico, se interpusieron denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las pesquisas en la Profeco causaron la molestia de su titular, quien dijo no estar enterado de las irregularidades y confió en que la decisión no tenga un fondo político.