Afirman que sector salud no soporta otro recorte

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que el sector salud no aguantará otro recorte presupuestal, por lo que así se lo hicieron saber diputados de todas las fracciones al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

"Ya no resiste el sector salud más recortes", afirmó.

Destacó que para generar mayores recursos, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) no solo debe ajustarse sino también debe estar etiquetado para el próximo año, a fin de que se garantice presupuesto para atender las enfermedades crónicas a la población.

Expuso que ya no se dejará pasar la idea de que los IEPS se queden en fines recaudatorios y no se apliquen para atender los gastos por enfermedades producidas por la diabetes y enfermedades cardiovasculares.

"Ayer uno de los temas que vimos con el Secretario es que ya el Sector Salud no resiste ninguna disminución, al contrario, requiere con urgencia un incremento presupuestal, y así lo ha constatado el Presidente de la República en sus visitas a las clínicas.

"Todo 2016, 2017, 2018 y 2019 ha venido disminuyendo su presupuesto. El Presidente ha establecido un compromiso muy serio, casi todas las giras de los últimos meses, semanas, son especialmente en las clínicas. Entonces, estamos esperando la propuesta, yo creo que va a venir con un realismo donde el incremento va a ser lo sostenible", dijo Ramírez Cuéllar sobre la reunión con Arturo Herrera el miércoles en Palacio Nacional.

El diputado de Morena llamó a que haya una revaloración sobre la posibilidad de ajustar las tarifas de IEPS en alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y comida con alto contenido calórico.

"Tenemos que revalorar entre todos la posibilidad de una reactualización de los costos de los cigarros, del alcohol, de la bebida chatarra, aquí ha quedado demostrado de manera contundente que esos recursos, no es cualquier tributo más, no es cualquier obligación más, sino que es para enfrentar una emergencia sanitaria", dijo en entrevista.

Sin citar la negativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador a elevar impuestos, Ramírez Cuéllar dijo que no se estarían aumentando tasas en el IVA o el ISR.

Señaló que los diputados sí están en línea con lo que dice el Presidente, porque no habrá ningún nuevo impuesto.

"No hay absolutamente ningún impuesto, no hay tampoco un movimiento de tasas hacia arriba en el IVA y en el Impuesto Sobre la Renta, lo que estamos buscando es que, frente a una emergencia sanitaria, frente a un problema de salud pública muy grave, frente a una crisis de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cáncer, pues tenemos que enfrentarlas con mayores niveles de gasto.

"Por lo tanto, todo esto que pensamos que debe salir de los cigarros, de las bebidas azucaradas, pues debe de ir dirigido, sin ningún pretexto hacia los servicios de salud", manifestó el presidente de la Comisión de Presupuesto.

Expresó que ante una emergencia en materia de salud, lo que se necesita es que haya una mayor inhibición en el consumo en las bebidas y alimentos chatarra, por medio de la revisión de los impuestos al IEPS.