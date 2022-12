Afronta Monreal abucheos en Hidalgo

Ciudad de México.- En un nuevo capítulo del desencuentro que protagoniza con un sector de Morena, el senador Ricardo Monreal fue abucheado durante el informe de labores que rendía en Pachuca, Hidalgo, su correligionario Navor Rojas.

El Gobernador del estado, el morenista Julio Menchaca, atestiguaba la escena con el rostro descompuesto, sin que pudiera contener la gritería que se escuchaba en el auditorio Gota de Plata de la capital del estado.

Tanto el Mandatario hidalguense como el senador anfitrión pedían al auditorio parar los gritos, pero éstos no cesaban mientras Monreal hablaba.

El líder de Morena en el Senado se lanzó contra Abraham Mendoza Zenteno, delegado de los programas sociales en Hidalgo, uno de los instigadores del sainete, y acusó que los que gritaban simpatizaban con "una aspirante".

Airado, a la hora en que dirigía su mensaje, el coordinador de la bancada de Morena trajo a colación la ruptura que en 1988 afloró en las filas del PRI.

"Muchos de los que gritan son nuevos, son neomorenistas", acusó desde el atril el zacatecano. "Y yo digo que deberían tener tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que dan vida al País.

"Yo sé quiénes son, yo sé quiénes son, sé quiénes los encabezan. Yo no tengo temor, no tengo preocupación, se los aseguro. He vivido en la adversidad, he vivido contra estos gritos en el anonimato y he vivido siempre de frente: los puedo mirar a los ojos. ¡Lo único que quiero es democracia en mi partido! Participar con honestidad y verticalidad ¿Es mucho pedir?", machacó el senador.

Después de casi 10 minutos de confrontación con quienes lo abucheaban, la rechifla amainó y el líder de Morena en el Senado pudo continuar con su mensaje destacando el papel del Gobernador Menchaca, cercano a Monreal durante su paso en el Senado, y al legislador Navor Rojas.

"El ambiente empezó muy hostil: en cuanto se paró, empezó la rechifla, pero la gente estuvo insistente en la rechifla los primeros cinco, diez minutos, luego se paró", narró uno de los allegados a Monreal.

Al final, el senador agradeció a la mayoría del auditorio su tolerancia para escucharlo.