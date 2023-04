Agarrón entre morenistas en Twitter

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, y el fundador de la Convención Nacional Morenista, John Ackerman, se enfrentaron por Twitter debido al proyecto del Tribunal Electoral de declarar ilegal la ampliación de la dirigencia del partido de 2023 a 2024, incluida la secretaría, a partir de una impugnación del académico y otros militantes.

En el intercambio se acusaron por el uso de los programas sociales para comprar y coaccionar el voto.

"No se vale ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Tu complicidad con la compra de votos, el condicionamiento de programas y el dobleteo de cargos debilita a Morena", afirmó Ackerman.

La discusión inició por los comentarios de Hernández en una entrevista de radio acerca del proyecto de resolución del Tribunal Electoral que podría ser votado la próxima semana.

De aprobarse, la destituirá a ella y al dirigente del partido, Mario Delgado, por considerar que hubo un madruguete en el Congreso Nacional de Morena, donde se aprobó la ampliación de sus mandatos y que fue impugnado por 17 militantes.

"Ackermann y otros compañeros lamentablemente metieron un recurso, pero no tiene lógica que validen lo demás y quieran meterse a nuestra vida interna diciendo que no somos democráticos", dijo la secretaria general y el aludido solicitó derecho de réplica.

"Ya no escuchas ni tomas en cuenta a la militancia, estimada Citlalli Hernández, y todos nos damos cuenta de ello. Recuerda que el pueblo no es tonto, son tontos quienes creen que el pueblo es tonto. Tu afán de aferrarte a tus 3 cargos se parece demasiado a las actitudes de Edmundo Jacobo (ex Secretario Ejecutivo del INE)", le contestó el académico.

"Tú no eres la militancia; recibo, escucho y atiendo a la militancia todos los días, hasta donde me es humanamente posible. Saludos, John. Ojalá ya estuvieras enfocado en cosas productivas como en los viejos tiempos: ayudando legalmente a la campaña de Edo. Mex., donde seguramente la gente agradecería apoyo para luchar contra el PRI y el condicionamiento de programas", le respondió la también senadora.

Tras el Congreso, donde se aprobó la ampliación del periodo de la dirigencia de Morena y la modificación de sus estatutos con el pretexto de organizar la elección del 2024, Ackerman había denunciado incluso ante López Obrador el uso de los programas sociales, la coacción y compra del voto y el acarreo de simpatizantes, y eso recordó hoy a Citlalli.

"Por supuesto que apoyo a Delfina Gómez (candidata de Morena en el Estado de México, pero no se vale ser candil de la calle y oscuridad en la casa", respondió en su cuenta de Twitter.