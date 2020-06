Agonizan los bancos de sangre; las donaciones cayeron hasta 85% respecto a 2019

Tomada de internet

Ciudad de México.- La pandemia está secando los bancos de sangre en México.

En abril y mayo, el flujo de donantes se redujo entre 63% y 85% en comparación con los mismos meses de 2019. El confinamiento y el miedo a contraer covid-19 en los hospitales alejan a los donantes.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora hoy, el impacto de la disminución alcanza 92% y 88% en los hospitales Juárez y General de México, respectivamente.

“Esta caída tiene mayor proyección en los bancos de sangre que se encuentran en hospitales que dan atención al covid”, explicó a Excélsior Jorge Enrique Trejo, director del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

En la Cruz Roja la caída en la donación altruista es de 45%, dijo Marisa Martínez, jefa del Banco de Sangre de la institución, que cuenta con protocolos de higiene para que la gente done sin temor.

Bancos de sangre, sin gota

Si se ha logrado mantener el abasto es porque su uso se ha optimizado gracias a la reducción de cirugías programadas a las que se destinaba el 60%: Trejo Gómora.

Las reservas de los bancos de sangre agonizan. Durante la pandemia de Covid-19, el flujo de donantes ha disminuido del 63 al 85% para los meses de abril y mayo en comparación con los mismos meses de 2019. En los Hospitales Juárez de México y General de México, de la Secretaría de Salud, el impacto es tal que la disminución es ya del 92 y 88% respectivamente.

La conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre llega este año, en medio del reto que está representando para los sistemas de salud, el mantener las existencias de componentes sanguíneos, tras la caída en la donación, que se ha registrado durante la pandemia, por el miedo de los donantes a acudir a los hospitales.

“El abasto está disminuyendo en todos los bancos de sangre. Hay sitios donde esta caída tiene una mayor proyección, por ejemplo, en los bancos que se encuentran contenidos en un hospital que está dando atención a covid-19 se presenta una baja más sustancial de donantes. Muchos donadores refieren que tienen miedo de contagiarse al acudir a un hospital que está dando tanta atención para Covid-19”, explicó Jorge Enrique Trejo Gómora, director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

En entrevista con Excélsior advirtió que las donaciones de sangre siguen mostrando un descenso paulatino y que si se ha logrado mantener el abasto es debido a que el uso de la sangre se ha optimizado gracias a la reducción de cirugías programadas a las que se destinaba el 60% de la sangre que se recolectaba.

Según los informes mensuales enviados al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea por los bancos de sangre del país, el mes de abril de 2020 registró una colecta de 52 mil 677 donaciones efectivas totales y para mayo de 32 mil 855 unidades. El año pasado, el registro fue de 144 mil donantes efectivos, en promedio, por mes. En esos mismos meses se realizaron 45 mil 519 y 27 mil 660 transfusiones de concentrados eritrocitarios, respectivamente.

“La optimización de sangre ha sido pieza fundamental para poder seguir con abasto de sangre pero situaciones como la atención a pacientes con cáncer, en especial leucemias agudas que requieren transfusión constante en grandes volúmenes; mujeres que están cursando con un embarazo y que desarrollan alguna hemorragia asociada al embarazo que requieren transfusión sanguínea para salvaguardar su vida así como la de su bebé, personas que tienen un accidente traumático o las que viven con alguna condición como insuficiencia renal avanzada y presentan anemia y que requieren sangre son situaciones que se van a seguir presentando haya o no haya Covid-19 y no se puede parar la atención de estas personas con diversas patologías”, dijo Trejo Gómora.

A eso hay que sumar también las propias necesidades de transfusión que pueden desarrollar los pacientes con Covid-19.

“Hay necesidades de transfusión en pacientes covid-19, claro que las hay. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer y covid-19 por supuesto y requerirán dentro del tratamiento transfusión. Hay pacientes que tienen algún trastorno hemorrágico o alguna hemorragia con covid-19, por supuesto que también los puede haber y que requieren transfusión sanguínea también”, ejemplificó.

SEGURIDAD E INGENIO

En este contexto y con la garantía de que los bancos de sangre se prepararon desde febrero con medidas de bioseguridad, el titular del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, hizo un llamado a la población a donar aun en tiempos de pandemia y en caso de no poder hacerlo, por alguna condición, les pidió pasar el mensaje, a fin de generar conciencia sobre el hecho de que la donación literalmente salva vidas.

“Todos los bancos de sangre han adquirido medidas para limitar la propagación del flujo covid-19 en el banco de sangre y darle seguridad al donante y al personal. Hay que poner mucho énfasis en recordar los bancos de sangre son lugares que atienden donantes y por definición un donante es alguien sano, no atendemos a pacientes portadores de covid-19, no atendemos otras patologías”, insistió.

Consciente de que esto no es suficiente para romper la barrera social del miedo que limita la donación de sangre en estos momentos, contó como el Centro nacional de la Transfusión Sanguínea se las ha tenido que ingeniar para recolectar sangre con una unidad móvil que va al domicilio del donante.

“Es un camión recolector, un mini banco de sangre que puede ir a los domicilios a recolectar su sangre. Es una manera en la que se estimula la donación, se promueve la donación y se muestra la adaptación en los tiempos covid-19 en la transfusión y donación de sangre”,

Derivado de la estrategia que comenzó hace 3 semanas, se han recolectado 92 unidades de sangre en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué debo hacer para ser donador

Acudir al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (Othón de Mendizabal 195, colonia Zacatenco, Ciudad de México) con una identificación oficial con fotografía.

REQUISITOS: tener entre 18 y 65 años; peso mínimo de 50 kg. No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses. No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos 12 meses No haber padecido hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis.

En los 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos.

No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

El día de la donación: no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen.

Se realizará una valoración médica en la cual se decidirá la idoneidad del candidato.

INFORMES: Al correo electrónico cnts@salud.gob.mx y a los teléfonos 55 63 92 22 70, 55 63 92 22 71, 63 92 22 50 al 99, extensiones 51656, 51670, 51675 y 51676.

Si haces click en la siguiente imagen puedes visitar nuestra sección de última hora.