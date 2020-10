Agotan dosis de vacuna antiinfluenza

Reforma

Ciudad de México.- La alta demanda de la vacuna contra influenza agotó las dosis destinadas en diversas clínicas del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, y, según personal de salud, se prevé que lleguen hasta finales de noviembre e incluso hasta enero.

En un recorrido REFORMA constató la falta de la vacuna, entre ellas en la Unidad de Medicina Familiar 21 del IMSS.

"Llevamos una semana sin vacuna. Dijeron que en tres semanas. Vino mucho gente y se acabó rápido; en dos semanas se acabó rapidísimo. Venían como 150 personas al día o más", aseguró una enfermera.

Roxana, derechohabiente de 62 años, acudió a la UMF 21 sin éxito, por lo que dijo, intentaría encontrarla en la Secretaría de Salud.

"Dijeron que no había y no hay fecha. Me daré una vuelta si no a salubridad para ver si la consigo; trabajo y me dieron permiso, pero no me puedo estar saliendo", contó.

Una situación similar se reportó en el Centro de Salud T-III Dr. José Zozaya, en el Hospital General Troncoso, el ISSSTE de CuajImalpa y en el de Azcapotzalco así como en la UMF 17 de CDMX y CMN la Raza.

En el Centro de Salud T-III Dr. José Zozaya, los interesados tienen que ir cada semana a preguntar si hay disponibilidad.

"Se acabó desde el martes de la semana pasada. Nos llegaron como 6 mil dosis y se nos acabaron en poco más de una semana. Aplicamos entre 400 y 500 dosis al día", dijo un enfermero de este centro.

En el Hospital General de Zona 2A Troncoso, del IMSS, no hay vacuna desde la semana pasada.

"No saben si a partir del mes que entra o hasta enero porque se agotó; no duró la campaña ni 15 días", explicó un enfermero.

Laura, una joven embarazada, acudió al ISSSTE de Cuajimalpa en donde le informaron que no hay y la señora Silvia, de la tercera edad, acudió a la clínica 78 del IMSS, en donde le comentaron que la tendrían hasta después del 7 de noviembre.

La Secretaría de Salud prevé aplicar 36 millones de dosis. Hasta el 21 de octubre se reporta un avance de 18 por ciento, pero en personal de salud, considerado prioritario, va 86 por ciento.

El ISSSTE reportó que aplicará un millón 900 mil vacunas conforme vayan llegando los lotes, aunque no detalló fechas.

El epidemiólogo Roberto Tapia, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, indicó que en el escenario de Covid-19 donde se ve la vulnerabilidad del posible vínculo de dos infecciones conjuntas colocando en mayor riesgo a la persona, hay incremento en la demanda y no necesariamente en la oferta.

Tapia indicó que hay un serio problema con los tiempos de entrega.

