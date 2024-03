Agradece Gálvez a mandatarios por no rajarse, no 'como otro'

Foto: Agencia Reforma / Xóchitl Gálvez encabezó un mitin en la Plaza de La Unidad del Comité del PRI en el Estado de México.

EDOMEX.- La candidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, agradeció a los ex gobernadores mexiquenses Arturo Montiel y César Camacho, por no rajarse, no "como otro", y arroparla durante su primer mitin en el Estado de México, este domingo 3 de marzo.

"Gracias a los ex gobernadores César Camacho y Arturo Montiel, esos gobernadores que no se rajan, como otro que ya conocemos, de ese tamaño deben tener la cola larga, por eso se van, para que no los metan en la cárcel", soltó la hidalguense durante su acto en Toluca.

La declaración de Xóchitl en la Plaza de la Unidad del Comité Directivo Estatal del PRI se da después de que el senador Eruviel Ávila fuera recibido con bombo y platillo en las filas del Verde Ecologista, el pasado 19 de enero.

Ese día, enfundado en un chaleco verde, el ex Gobernador mexiquense prometió a sus correligionarios que el PVEM "va a tener la más alta votación en todo el País" en el Estado de México".

Por otra parte, al hacer hincapié en los tres grandes problemas que azotan a la entidad, Gálvez lanzó un guiño a la Gobernadora Delfina Gómez, pues, dijo, va a estar "feliz" de trabajar con ella por el apoyo que brindaría a la entidad en caso de ganar las elecciones.

"Delfina (Gómez), la Gobernadora, va a estar feliz conmigo. Va a estar feliz conmigo porque yo sí voy a apoyar al Estado de México. Yo no voy a estar con rodeos al Estado de México", aseguró.

Promete revivir seguro popular

Entre las promesas que presentó durante el acto, Xóchitl mencionó dar pensión universal a adultos mayores desde los 60 años, así como revivir el Seguro Popular y las Estancias infantiles.

"Vamos a recuperar el Seguro Popular para que nuestros adultos mayores tengan medicinas y tengan atención médica, y se los digo, si el gobierno no los atiende y van a un hospital privado, el gobierno lo va a cubrir", dijo.

"Díganle a todos, Morena anda con la cantaleta, empezó el presidente a decir que yo quería quitar el seguro, que yo quería quitar los programas sociales, falso, no me quiso dar el derecho de réplica porque el presidente me tuvo miedo, me tuvo miedo de que fuera a la mañanera a desmentirlo. No vamos a quitar ningún programa social, los adultos mayores, la pensión va a empezar a los 60 años".

También propuso tratar el 100 por ciento de aguas residuales y mejorar la movilidad en la entidad a través de más líneas de metro, cablebús y líneas de transporte público.

"Nuestro proyecto no va a seguir tirando el dinero en refinerías que no refinan, en trenes que dañan el medio ambiente y en proyectos que no le dan servicio a los mexicanos. Saludos, educación, seguridad pública, el campo, son nuestras prioridades en este proyecto", dijo.

"Este próximo 2 de junio México tiene dos caminos, ya nos lo dijo la candidata de Morena: un camino es que siga la corrupción y ese no lo queremos, ya no queremos casas grises en Houston, ya no queremos que los amigos de los hijos del presidente sigan haciendo negocios con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas, con las medicinas".

En su intervención, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió redoblar esfuerzos en estas elecciones.