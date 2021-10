Agradece morenista a Calderón apoyo a su hijo, 'Checo' Pérez

Especial / Agencia Reforma / Antonio Pérez, diputado de Morena y papá del piloto mexicano Sergio 'checo' Pérez

Ciudad de México.— El diputado de Morena, Antonio Pérez, reconoció al expresidente Felipe Calderón por haber ayudado a su hijo, el piloto Sergio "El Checo" Pérez, a llegar a la Fórmula 1.

Durante la instalación de la Comisión de la Defensa Nacional, el legislador presumió ser amigo de todos los presidentes vivos y de haber sido invitado por el actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, para ser parte del Senado y ahora de la Cámara de Diputados como integrante de la bancada de Morena.

Pérez, quien tomó la palabra después de la panista Margarita Zavala, aprovechó su intervención para expresar su cariño y agradecerle a la exprimera dama el apoyo que le brindó en el pasado.

"Estoy contento y motivado de estar en esta Comisión de la Defensa Nacional, en la instalación, creo que es un momento maravilloso para México, y no puedo dejar pasar este momento para agradecer a una exprimera dama que apoyó muchísimo a toda mi familia, lo sabe diputada Margarita, el cariño que le tenemos, que es parte de la familia, siendo su esposo presidente de la República ayudó a que llegara nuestro piloto a Fórmula 1, muchas gracias, Margarita", dijo.

El morenista explicó que junto con su familia tuvo que huir de Jalisco y vivir en el extranjero para salvaguardar la seguridad de él y de su familia.

El legislador adelantó que no volteará a ver tema de colores, de partidos o de politiquería, porque su intención es trabajar con todos en equipo.

"Me ha tocado caminar, gracias a Dios, con todos los expresidente que viven el día de hoy, cercano a todos ustedes, cercanos a las Fuerzas Armadas y también les quiero decir que estando aquí, sentado, no tengo nada que esconder y nada que ocultar. Me siento orgulloso de ser amigo de todos los expresidentes que viven y del actual, mi presidente Andrés Manuel López Obrador, vengo a trabajar, vengo a sumar, vengo a trabajar con todos ustedes, en equipo", sostuvo.

Recordó que el presidente López Obrador lo invitó, primero, a ser senador y posteriormente diputado federal.

Pérez aseguró que el tema de la seguridad es hoy el tema más importante del país, por encima de la salud y la economía.

"Que sepan que Antonio Pérez Garibay es un amigo de todos ustedes, que quiero caminar de la mano con todos, no quiero voltear a ver temas de colores, ni de partidos, ni de politiquería, quiero que trabajemos a favor de México y de los mexicanos. Es emergencia la seguridad en este país, es el tema más importante, por encima de la salud y la economía, necesitamos un país más seguro para todas y para todos", señaló.