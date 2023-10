Agreden a equipo de Sandra Cuevas en la Ceda

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El equipo de la Alcaldesa con licencia, Sandra Cuevas, fue agredido afuera de la Central de Abasto (Ceda), en Iztapalapa.

Esto, durante su primer recorrido de campaña en sus 16 días de gira por la Ciudad de México.

Ayer, el Congreso de la Ciudad de México avaló su licencia, por lo que arrancó con sus recorridos este miércoles.

"Lic. @ClaraBrugadaM: Reconociendo su liderazgo en la @Alc_Iztapalapa y logros con los pueblos, barrios originarios y Utopías, le informo que visitaré algunos de sus lugares teniendo diversas actividades; haciendo equipo con las 16 alcaldías para construir juntos la #NuevaCapital", informó en su cuenta de Twitter.

El equipo de Cuevas Nieves avanzó por Iztapalapa en motocicletas; al frente iba la Alcaldesa.

De acuerdo con información de su equipo, al llegar a la Ceda forcejearon con la comitiva del mercado y les fueron retirados sus vehículos.

En videos se observa cómo suben las motocicletas a una grúa para retirarlas.

Tras los hechos en la Central la también Alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, le respondió a través de la red social X:

"Estimada @SandraCuevas_, desde el 16 de septiembre solicité licencia como alcaldesa y no me corresponde otorgar permisos para usar la vía pública. No te preocupes, en los gobiernos de #Morena se garantiza la libre manifestación de ideas, a diferencia de #Cuauhtémoc y otras alcaldías del #PRIAN que restringen este derecho.

"Las Utopías son espacios para que todas y todos ejerzan con libertad sus derechos. Tienen arte, cultura, deporte, recreación y bienestar. Te invito a visitarlas y cambiar tu perspectiva sobre el diseño, uso y disfrute del espacio público", apuntó.