Agreden PFs rebeldes a policías en bloqueo a AICM

Ciudad de México.- Elementos de la Policía federal que rechazan su incorporación a la Guardia Nacional se enfrentaron otra vez con policías capitalinos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En la zona, los inconformes arrojaron latas con gas a los uniformados de la Ciudad de México.

Previamente, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana en la capital, llegó a la zona para hablar con los inconformes.

Las autoridades buscaban negociar la liberación del principal acceso vehicular a la Terminal 1 del Aeropuerto.

Sin embargo, los inconformes acusaron que sus compañeros fueron golpeados.

Los policías federales demandan su indemnización ante la inconformidad de incorporarse a la Guardia.

Acusa Durazo provocación

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, calificó la protesta como una franca provocación.

En entrevista, aseveró que no hay explicación ni causa justificada para que los efectivos bloqueen el acceso a la Terminal 1.

"Esperemos que la reconsideren, lastiman mucho a la ciudadanía, por muchos años fueron los responsables de hacer prevalecer la ley y no hay explicación ni causa justificada que sustente está manifestación que hoy hacen en el Aeropuerto", señaló.

"No es necesario manifestaciones de este tipo, particularmente porque se expresan con violencia y que las interpretamos como un acto de franca provocación".

Si los elementos inconformes no tienen interés en formar parte de la nueva fuerza de seguridad, abundó el Secretario, aún está abierta la opción de incorporarlos a un "programa de retiro" de la Policía Federal.

"Estimamos cerrar los trámites administrativos entre hoy mañana. Fueron incorporados un número importante de ex policías, ex elementos de la Policía Federal y no tenemos absolutamente ninguna restricción para incorporarlos también a ellos", dijo.

"Puesto que no queremos en la Guardia Nacional a nadie que no tenga interés en pertenecer a ella, y sobre todo nadie que no tenga un expediente limpio, queremos construir, hacer de la Guardia Nacional una institución de estándares internacionales, consecuentemente el perfil de quienes se incorporen será sumamente cuidado".