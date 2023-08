'Aguantar vara es llamado a resistir', dice ahora Gasman

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Luego de que sus expresiones fueron descalificadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, aseguró que su llamado a "aguantar vara y no victimizarse" fue solo un exhorto a las mujeres para resistir y mantenerse en la política, a pesar de que es un "espacio hostil".

"Aguantar vara fue un llamado urgente a la resistencia y persistencia para transformar la política, porque la forma tradicional de hacerla ya no sirve al país. Queremos una política más justa y respetuosa, una política libre de violencias que convoque y construya", dijo.

"Las mujeres debemos poder mantenernos en este espacio hostil, al tiempo que luchamos para que deje de ser un espacio que nos trata como intrusas, que nos agota, que nos decepciona, que termina doliéndonos y cuestionándonos si realmente valió la pena".

El primero de agosto, durante un foro organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la funcionaria pidió a las mujeres que se dedican a la política "aguantar vara y no victimizarse".

"Hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, me están grabando, es pinche, y así es. Hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros", manifestó.

Gasman lanzó esas reflexiones en medio de la polémica protagoniza el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusado de ejercer violencia política de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México al 2024.

Ayer (jueves), a pregunta expresa, el mandatario federal no coincidió con las expresiones de la titular del Inmujeres.

- ¿Coincide con lo que dijo la titular de Inmujeres, en el sentido de que, en política, las mujeres 'tienen que aguantar vara'?

-"No, no, no, yo no hice uso esos términos. Yo lo que puedo decir es que quien participe en la vida pública, pues tiene que rendir cuentas, tiene que haber transparencia", respondió.

Este viernes, la funcionaria consideró que sus declaraciones fueron malinterpretadas y sacadas de contexto.

Sostuvo que la capacidad de las mujeres para resistir y sostener sus luchas es la que impulsa los cambios.

"La resistencia y la resiliencia son características fundamentales del feminismo", señaló.

"Cuando escucho, durante dos días, a decenas de mujeres, contar los obstáculos y pesares que les produce su participación en la vida política, no puedo sentir la suficiente indignación y solidaridad como para expresarles que hagan todo lo posible por no dejar su espacio, por no abandonar su lucha ante la violencia que padecen de mil maneras".