Ahogan extorsión y narcomenudeo a Quintana Roo

Ciudad de México.- La extorsión y la disputa de grupos criminales por el mercado de droga están sumiendo en la violencia y la inseguridad a los destinos turísticos de Quintana Roo como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Cuatro asesinatos en playas y hoteles en los últimos meses junto con el incremento de actos de violencia en la entidad han levantado la alerta. En noviembre de 2021 fueron ejecutadas dos personas en una playa de Puerto Morelos; los agresores huyeron en lanchas. El pasado viernes 21, dos canadienses fueron asesinados dentro del hotel Xcaret. Este martes 25, Federico Mazzoni fue victimado en el club de playa "Mamitas", de Playa del Carmen, del cual era gerente. Los sicarios huyeron en lanchas.

El Gobierno Federal puso en marcha el pasado 1 de diciembre al denominado Batallón de Seguridad Turística, conformado por agentes de la Guardia Nacional, pero los incidentes continúan.

"Llegan turistas de más de 100 países del mundo y lo que sucede aquí repercute a México... es muy triste y realmente imploramos el apoyo del Presidente de la República para que se resuelva esta situación tan delicada", indicó Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

"Confiamos en que el Gobierno federal va a apoyar al Estado y va enviar lo que siempre hemos solicitado, un cuerpo de élite de la Marina porque a la vista de todos es la entidad que es capaz de resolver este tipo de situaciones e inhibir, cuando menos, a los maleantes a cometer estos ilícitos", indicó.

Empresarios y restauranteros dijeron que son presionados y amenazados por grupos criminales para que les permitan vender droga en los puntos turísticos.

"Estamos a tiempo de reaccionar para que no se den este tipo de situaciones, porque impactaría gravemente", advirtió Almaguer.

Almaguer indicó que por el momento no se han visto afectadas las reservaciones a la Riviera Maya, pero de no resolverse pronto el tema de la inseguridad sin duda terminará impactando negativamente en las intenciones de viaje.

Otro empresario de este sector que solicitó anonimato dijo que Quintana Roo ha recibido durante este mes al menos un millón 100 mil visitantes y explicó que hay preocupación de que lo hechos de violencia repercutan en el turismo.

"Claro que existe un temor que afecte al turismo, porque la seguridad es parte esencial de un destino turístico, hasta el momento no ha sido una afectación, no queremos esperar que haya una afectación para poder trabajar sobre ese tema, queremos trabajar preventivamente y no correctivamente", relató en entrevista.

Dijo que, tanto autoridades como empresarios, tienen el conocimiento de que narcomenudistas se disfrazan de vendedores turísticos, en plena zona de playas y hasta en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, para realizar sus actividades ilícitas, lo que fomenta la violencia.

Sin embargo, afirmó que en los últimos meses se han realizado operativos para desarticular esas ventas, pero ésto ha provocado un efecto cucaracha, es decir, que los delincuentes acudan a otras zonas de turismo en la región.

El ex Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid lamentó la situación de inseguridad y la afectación al turismo, pues el 80 por ciento de los ingresos provienen de extranjeros, y la mitad ingresa por Cancún.

"De ese tamaño es la importancia de esta zona y de ese tamaño es el enfoque y la atención que se le debe poner", explicó.