Ahora acusarán a Ministro Aguilar ante el CJF

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Félix Arturo Medina Padilla, Procurador Fiscal de la Federación, anunció que el Gobierno federal presentará una queja en contra del Ministro Luis María Aguilar por ser omiso en la resolución del caso de una empresa que no ha pagado impuestos por más de 25 mil millones de pesos desde hace 13 años.

"Una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos.

"(...) Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados desde hace 13 años, se han interpuesto diversos juicios y -en particular- en los últimos ocho meses el Ministro Luis María Aguilar, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada.

"La Corte ha sido omisa en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la decisión atenta no sólo contra la Constitución, contra la propia naturaleza de la Corte que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos. Anunciamos que frente a esta actuación, el Gobierno federal presentará una queja en contra del Ministro por este actuar; este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de esta Nación para el beneficio de los mexicanos", expuso Medina Padilla en conferencia en Palacio Nacional.

El Ministro Aguilar ha sido señalado incluso por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el pasado 14 de agosto acusó que el integrante de la Suprema Corte es deshonesto y conservador por suspender la entrega de los libros de texto gratuitos en Chihuahua para el ciclo escolar 2023-2024.

"Acaba de dar a conocer un Ministro de la Corte que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una Gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua y un Ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y estudiantes de Chihuahua", declaró López Obrador aquel día.

"¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo federal la elaboración, la distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua".

Ayer, nuevamente, el Ministro Luis María Aguilar suspendió la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, pero ahora en el Estado de Coahuila.

El Ministro concedió la suspensión en la controversia constitucional promovida por el Gobierno del priista Miguel Riquelme. Coahuila y Chihuahua son, hasta ahora, las únicas entidades que han acudido a la Corte por este tema, aunque hay otras que han manifestado reserva sobre los libros.