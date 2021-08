Ahora AMLO vincula a Anaya... ¡con Salinas!

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Ricardo Anaya es alumno de quienes empezaron la "política de pillaje" con Carlos Salinas de Gortari, entre ellos Diego Fernández de Cevallos.

"Todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto es para los jóvenes y también para quienes no lo saben. Bueno, uno de los maestros de Anaya pues es Diego Fernández de Cevallos, también de Querétaro.

"Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados y el opositor, que entonces era el PAN, pues se entendieron; y uno de los dirigentes era Cevallos", comentó López Obrador.

Minutos después, Anaya respondió al Presidente asegurando que jamás en su vida ha saludado a Carlos Salinas de Gortari.

"Me preocupa tu salud mental, Andrés Manuel. ¿Saben qué era yo en 1988 cuando Salinas entró de Presidente? ¡Un niño de 9 años! Jamás lo he saludado en mi vida. Tenemos a un mentiroso compulsivo de Presidente", tuiteó el queretano.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal narró que Anaya aprendió bien de Cevallos, ya que también mantuvo una estrecha relación con Enrique Peña Nieto en Los Pinos.

"Ayer lo comentaron, a Diego le decían la ardilla porque vivían en los Pinos. Este señor (Anaya) también iba a los Pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces, va subiendo, subiendo, subiendo le ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo y el director de Pemex de ese entonces lo acusa de recibir dinero y la denuncia la presenta el mismo Gobierno de Peña Nieto", contó.

López Obrador dijo que él no tiene que ver con la persecución de Ricardo Anaya, puesto que la denuncia la presentó el mismo Gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Y ahora que lo citan a declarar se le hace fácil al señor decir 'me está persiguiendo el Presidente'. ¿Qué tengo que ver yo con toda esta historia que les estoy contando? Nada, lo único que hecho es denunciarlo siempre, pero no es mi fuerte de la venganza, no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor.

"Él tiene que aclarar si recibió o no recibió el dinero, no hay persecución en este Gobierno, pero también tenemos que aclarar, porque lo más importante de la transformación que estamos llevando a cabo es el cambio de mentalidad", finalizó.