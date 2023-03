Ahora pasan bolita de tragedia a Secretaría de Seguridad

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pasó ahora las riendas de la tragedia migrante de Ciudad Juárez a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Ayer, se habían echado la bolita sobre la responsabilidad de la migración en el Gobierno los Secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Durante la mañanera, el Mandatario federal reiteró varias veces que por la tarde la Secretaría de Seguridad dará informes del caso.

"Vamos a tener posiblemente hoy por la tarde, la Secretaria de Seguridad va a dar un informe, en una conferencia de prensa aquí, con ustedes y la Fiscalía también en su momento va a actuar", informó.

"Sé que ustedes están muy interesados en esto, más por el dolor que puede causar, el amarillismo, pero vamos a tener toda la información hoy, se les va a entregar, se va a hacer una rueda de prensa".

Además, López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) resolver el caso y aclarar quiénes fueron los responsables.

"Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República, como es su deber y facultad, continúe con la investigación judicial para que emita una resolución, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia", urgió.

El Mandatario federal reveló que en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde dejaron encerrados a migrantes durante incendio, laboraba una empresa privada de seguridad.

Además, pidió al Fiscal Alejandro Gertz, apersonarse en la indagatoria.

"Sí había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad, todo esto se va a informar en la tarde, insisto, y ya está esta información en manos de la Fiscalía", indicó sobre Gertz.

"El delegado de la Fiscalía en Chihuahua está atendiendo este asunto, pero yo le estoy pidiendo al Fiscal que se apersone que atienda este asunto de manera directa, desde luego respetuoso de su independencia, autonomía, pero es algo muy importante que tiene que ver con derechos humanos que tiene que ser aclarado, si de la investigación se desprende que hubo dolo, negligencia, lo que se haya presentado, pero tenemos que conocer lo sucedido, bien".

Sobre las declaraciones del titular de Gobernación, quien echó la bolita al Canciller Ebrard, López Obrador dijo que son "producto de lo que está pasando".

"Es producto de lo que está pasando. Hay ese video, sobre eso se va a informar hoy, va a informar la Secretaria de Seguridad, no vamos a ocultar nada, no somos iguales a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban para que se culpara gente, algunos inocentes, ya no son los tiempos autoritarios cuando los medios guardaban silencio, y ahora, que son temporadas de zopilotes, son los campeones del amarillismo, sensacionalismo, trafican con el dolor humano y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando, políticos corruptos, dueños de medios de información, periodistas famosos", se lanzó.