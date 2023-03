Ahora pide AMLO 'ni un voto a corruptos' pese a orden de INE

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Luego que el INE ordenó retirar de plataformas dicho del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre 'Plan C', donde llamaba a no votar por conservadores, ahora el Mandatario convocó a no votar por corruptos.

"Decir que ni un voto el conservadurismo no es decir ni un voto al PRIAN, es ni un voto al conservadurismo. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa. No existe un partido formal conservador ¿no?", expresó en conferencia mañanera.

"Ni un voto al conservadurismo, entonces ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo, voy a decir ni un voto a los fifís, a ver si eso tampoco lo puedo decir, que tampoco son fifís, algunos. O puedo decir: ni un voto a los conserva, ni un voto a la derecha ni un voto a los corruptos, pues, ya. Ni modo que me vayan a castigar, por eso, es más, así va a ser, ni un voto a los corruptos, está menor ¿no?. Ya y hacemos caso, ya no vuelvo a decir ni un voto a los conservadores ¿les parece?".

López Obrador insistió en que no se quedará callado ante la corrupción, pero acatará los lineamientos del INE.

"El Presidente tiene derecho a luchar hasta desterrar la corrupción del País, que es el principal problema de México. Entonces yo digo 'no a los corruptos, ni un voto a los corruptos'".

"Bueno, si el INE nos dice que no se puede decir 'ni un voto a los corruptos', ya vemos qué hacemos, por lo pronto ya no voy a decir 'ni un voto a los conservadores', haciéndole caso al INE".

"Ahora es ni un voto a los corruptos, porque ya sería el colmo que no los tocáramos ni con el pétalo de una rosa o que les aplaudiéramos o que siguiéramos como antes, que robaban a manos llenas, y no perdía ni siquiera su respetabilidad, ni modo que si son corruptos, se enojen, porque se les dice corruptos".

Ayer, el INE ordenó a la Presidencia de la República eliminar los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el llamado "Plan C" de videos de la mañanera, audiovisuales y versiones estenográficas, así como de cualquier otra plataforma.

Esto, al considerar que el Primer Mandatario estaría incurriendo en una ilegalidad al pedir a la sociedad votar por una opción y no por otra, situación que, argumentaron, impacta en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila.

Una vez más, los consejeros de la Comisión de Quejas recordaron al tabasqueño que fue él quien impulsó una reforma para evitar que los servidores públicos, principalmente el Presidente de la República, interfiera con sus comentarios en los procesos electorales, por lo que le pidieron hacer lo que antes exigía al Mandatario en turno.

Le advirtieron que las conferencias mañaneras se realizan con recursos públicos, por lo que debe ejercerlos con neutralidad.