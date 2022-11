Airbnb en el ojo del huracán por muerte de 3 estadounidenses en CDMX

Agencias

Ciudad de México.- Airbnb se encuentra en el ojo del huracán luego de reportarse la muerte de tres estadounidenses en la Ciudad de México, lo que se dio a conocer el pasado 9 de noviembre.

Acorde con Grupo Fórmula, la agencia de relaciones públicas de la compañía expresó que las muertes son “una terrible tragedia”, además de precisar que apoyarán a las familias de los afectados para indagar las causas de muerte.

“Se trata de una terrible tragedia y nuestros pensamientos están con las familias y seres queridos mientras enfrentan esta dura pérdida. Nuestra prioridad ahora es brindar apoyo a aquellos afectados mientras que las autoridades investigan lo ocurrido”, declaró.

Asimismo, precisó que la empresa está disponible para colaborar con la investigación “en la manera que nos sea posible” por la muerte de Jordan Marshall, Kandace Florence y Courtez Hall.

¿Qué pasó en el Airbnb?

De acuerdo con el medio El País, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX investiga una posible intoxicación con gas doméstico en un departamento rentado a través de Airbnb que se ubica en la colonia La Rosita, a unas calles de Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa. Si bien esa es la primera indagatoria, para Victor Day, pareja de Kandace, aseguró que no es una versión convincente.

“Ella me dijo que se sentía como drogada antes de volver al departamento“, declaró Victor. De igual manera señaló al medio que cerca de las 3 de la mañana del domingo 30 de octubre, recibió mensajes de su novia quien le decía sentirse “extremadamente cansada”.

Kandace le escribió que sentía “como si hubiera tomado éxtasis”, sin siquiera consumirlo. Victor logró tener una videollamada con su novia a quien escuchaba vomitar. Tras terminar la conversación, ambos colgaron, trató de comunicarse al otro día; sin embargo, ya no volvió a saber de la joven de 28 años.

Hasta ahora se conoce que previo a los hechos en la casa en Santa Fe, el trío estaba en una terraza al aire libre, debido a las publicaciones que hizo Kandace a través de su Instagram. Los familiares aún no conocen a qué establecimiento fueron.

La versión de la Fiscalía

La única respuesta que tuvo el medio de comunicación por parte de la FGJCDMX es que los guardias de seguridad del inmueble reportaron un intenso olor a gas proveniente de un departamento. Tras hacer el llamado es que localizaron los cuerpos de Kandance, Courtez y Jordan.

“En el lugar, los agentes preventivos localizaron los cuerpos de una mujer y dos hombres de nacionalidad estadounidense (…) Paramédicos diagnosticaron que ya no tenían signos vitales. De acuerdo con los estudios periciales realizados, las tres personas referidas fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono“, informó la fiscalía.

No obstante, Victor insiste en que no pudo ser esa la causa de muerte, debido a que el anuncio del alquiler decía que contaba con sensores para detectar monóxido de carbono; por lo que cuestionó, “si el gas fue la causa, ¿Cómo es posible que los sensores no los alertaran?, ¿Cómo es posible que los guardias de seguridad que los encontraron no se intoxicaran también?”.