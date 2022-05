'Al carajo, críticos de médicos cubanos': AMLO

Tomada de video / Presidente AMLO dijo que contratará médicos cubanos porque no alcanzan los de México y que los críticos de decisión 'se vayan al carajo'

Etchojoa, México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó al carajo a quienes han criticado la decisión de contratar 500 médicos cubanos para que atiendan a pacientes en las comunidades más marginadas del país.

Durante la presentación del Plan de Justicia para el pueblo Mayo, el mandatario dio un viraje en su plan en materia de salud y anunció que, antes de traer a doctores desde La Habana, contratará a todos los médicos mexicanos que sean necesarios.

Sin embargo, adelantó que, como no serán suficientes, tendrá que recurrir a la ayuda del país caribeño.

"Después de contratar a todos los médicos de México, sabemos que no nos va alcanzar () no tenemos los médicos que se necesitan y mucho menos los especialistas, porque un pediatra quiere estar en la ciudad, porque quiere que sus hijos vayan a buenas escuelas, tiene ese derecho y no quiere venir a trabajar a Etchojoa, un cardiólogo no va a querer venir a trabajar a Etchojoa", dijo.

"Entonces, ya una vez que contratemos a todos los médicos -que sabemos que nos va a hacer falta, sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas-, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados pues ¿saben qué?, que se vayan al carajo, porque primero es la salud del pueblo".

Acompañado de integrantes del gabinete federal y ante los gobernadores tradicionales del pueblo Mayo, el mandatario sostuvo que no le importa lo que piensen sus adversarios, porque lo único que le preocupa es que la 4T le guste al pueblo.

Reiteró que, aún cuando su Administración está bajo ataque de los medios de comunicación, no han logrado afectarlo.

"Vamos a continuar con la misma política, aunque no les guste a los fifís, a los conservadores; si le gusta el pueblo con eso quedo ya satisfecho y sobre todo muy bien con mi conciencia y con mis convicciones", señaló.

"(Los medios) están muy enojados y nada más se dedican a atacarnos la mayoría de los medios de información nos atacan un día así y el otro también pero nos hacen lo que el viento a Juárez: nada".

Por otro lado, al responder a las demandas del pueblo Mayo sobre la tenencia de la tierra, derecho sobre el agua y programas de salud, educación y bienestar, el presidente dejó en claro que no habrá expropiaciones.

Advirtió que, de ser necesario, el Gobierno comprará las tierras para regresarlas a manos de los indígenas, pero no impondrá decisiones ni actuará por la fuerza.

"Vamos a buscar la forma para ver cómo podemos restituir tierras, quiero aclararlo bien, no se trata de expropiar, porque eso nos llevaría a una confrontación, tenemos que buscar la forma de recuperar lo que era de los campesinos y pagar, si es necesario, una indemnización a los que tienen esas tierras", sostuvo.

"Casi casi les digo: comprarlas, para entregar la tierra a los campesinos".

Las bendiciones

Al iniciar el acto, el Gobernador tradicional de Navojoa, Martín Leyva Valenzuela, pidió a Dios iluminar el camino de López Obrador, quien también fue encomendado a la Virgen.

"Que la bendición de Dios padre todopoderoso me lo defienda, me lo cuide, me lo guíe por el buen camino y que mande los santos ángeles para que, en cada paso que dé, que me lo acompañen, en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo", soltó, mientras persignaba al tabasqueño.

"Que desde el cielo baje la bendición y la luz por las manos de nuestro señor Jesucristo, acompañado por el Arcángel Miguel y que descienda sobre nuestro hermano Andrés Manuel López Obrador".