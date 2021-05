Al Gobierno no le interesa educación, sólo elecciones: CNTE

Oaxaca, México.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en Oaxaca con la demanda de mejoras laborales, garantías para un retorno seguro y que se pondere invertir en la enseñanza de alumnos mexicanos sobre la política o elecciones.

La marcha arrancó del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) con dirección al Zócalo de esa entidad.

En el Día del Maestro, decenas de ellos emiten demandas como estabilidad laboral, que se les otorguen plazas a normalistas egresados como aseguran fue prometido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y reclamos como que en tiempos electorales el titular del Ejecutivo preste más atención a temas electorales que educativos, por lo que solicitan que se reactive la mesa nacional de López Obrador con integrantes de la Coordinadora para dar seguimiento a temas que competen al magisterio.

"Los maestros no tenemos nada que celebrar. Al Gobierno mexicano no le interesa la educación pública, le interesan las elecciones", se gritó a través del altavoz.

Asimismo manifiestan su inconformidad con el programa Aprende en Casa, mismo que reprochan es un intento de privatizar la educación. Señalan que los millones de pesos que se invirtieron en contratos con televisoras pudieron ser convertidos en apoyos a alumnos y docentes.

"Fue un grave error del Gobierno nuevamente entregando contratos millonarios a las televisoras. Fueron millonarios los contratos de Aprende en Casa ¿eso no es privatizar la educación? Su misión era sustituir a los maestros y maestros que salimos el día de hoy ¡Los maestros y maestras no podemos ser sustituidos por la televisión!", expuso un docente en el micrófono.

"Catorce mil millones de pesos que se reparte el partido de Movimiento de Regeneración Nacional, que se está repartiendo el criminal partido del PRI, del PAN, del PRD y rse es dinero del pueblo", se expuso a través del altavoz.

Otra demanda es que el Estado garantice la seguridad en el retorno a las aulas, pues señalaron que en Campeche dos escuelas tuvieron que cerrar por contagios de docentes, lo que acusaron es muestra de la premura por abrir debido a temas electorales.

"Sí a un regreso a clases ordenado, cuando la familias de nuestros niños y niñas estén vacunados. Cuando el Estado asuma su responsabilidad nos dé los insumos necesarios en las escuelas públicas en las que serán las clases. Cuando tengamos acceso a internet en cada una de nuestras escuelas y servicios básicos. Hay algunas en las que no hay electricidad, donde no hay agua, donde no hay drenaje, donde no hay sanitarios.

"Dos escuelas han tenido que cerrar nuevamente por la intransigencia, donde dos maestros fueron contagiados", fue el reclamo de otro docente.

También, solicitan que haya transparencia en la entrega de programas, que se modifique la reforma educativa aprobada durante este Gobierno y se pronunciaron en contra de la militarización del País.

"Por eso maestras y maestros de la CNTE estamos saliendo a la calle a denunciar, a protestar. Nos impusieron una ley, hoy es la reforma educativa de la Cuarta Transformación y que igual lacera los derechos de los maestros. Vencemos el miedo al confinamiento, a la pandemia porque cuando los pueblos se deciden a luchar no importa el coronavirus, no importa la pandemia", se señala en el equipo de sonido

"Ese dinero es del pueblo, no son favores que este señor nos da, pero los apoyos son fenómenos de control. Ni el PRI ni el PAN fueron capaces de instalar de facto la militarización del País. Cuando López Obrador llega a la silla presidencial inmediatamente se arrodilla al imperialismo yanqui", se agregó.