Alegan 'fantasmas'... pero no aparecen

Ciudad de México— Pese a que el Gobierno afirmó reiteradamente que el Programa de Estancias Infantiles tenía registrados a miles de niños "fantasma" por los que se pagaba subsidio, la Secretaría de Bienestar y el DIF informaron no saber o no tener documentos de los presuntos menores inexistentes.

Para dar con el padrón, listado, registro o cualquier reporte que respaldara lo revelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Grupo Reforma realizó ocho solicitudes de información a las dos principales dependencias relacionadas con el programa: Bienestar y el DIF.

La polémica en torno a este programa social surgió al inicio de este año cuando el Gobierno federal suspendió el pago de 950 pesos mensuales que otorgaba a las estancias por cada niño empadronado, alegando que detectaron irregularidades.

Una de las supuestas anomalías más importantes detectadas, de las que según el Mandatario federal había "más de un millón de pruebas", fue el hallazgo de 97 mil 180 niños "fantasma".

"El Gobierno federal pagaba subsidios por niños fantasma, niños inexistentes o que simplemente nunca asistieron a recibir el servicio", aseguró la Presidencia en un comunicado el 13 de febrero.

Con este argumento, se redujo a la mitad el presupuesto para el programa, que pasó de 4 mil millones de pesos a 2 mil millones, y el apoyo mensual por niño se estableció en mil 600 pesos bimestrales, entregados a los padres y no a las estancias.

Luego de presentar varias peticiones de información que no dieron resultado, el 16 de mayo, Grupo Reforma envió una nueva solicitud de transparencia, con folio 0002000126219, en la que se requería a la Secretaría de Bienestar los nombres de niños "fantasma", el número de menores no detectados por estancia infantil y el estado.

Tras pedir una prórroga para dar con los datos, la dependencia respondió el jueves 27 de junio.

La Secretaría a cargo de María Luisa Albores informó que la solicitud fue remitida por correo electrónico a cuatro Direcciones de su dependencia: Operación, Enlace de Programas, Sistemas de Información y Padrones y de Análisis y Monitoreo de Operación de Programas.

Todas respondieron que no cuentan con la lista de niños solicitada.

Bienestar pidió remitir la solicitud al DIF Nacional.

Sin embargo, un mes antes, el DIF ya había respondido que no contaba con reportes del tema.

"La Dirección General Adjunta de Estancias Infantiles adscrita a la Unidad de Atención a Población Vulnerable informó que no tiene registro alguno del listado o padrón de niños fantasma por estancia infantil y Estado derivado de las supervisiones de la operación de las Estancias", afirmó el DIF.