Alejandra del Moral va por el PRI en el Estado de México

Ciudad de México.- En su búsqueda por retener la gubernatura del Estado de México, el PRI ya tiene contrincante para la morenista Delfina Gómez: se trata de la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral.

Abogada y maestra en Administración Pública, de 38 años, y originaria del Valle de México, Alejandra del Moral ha sido dirigente estatal del PRI, diputada federal, ex integrante de los gabinetes de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, así como Alcaldesa de Cuautitlán Izcalli.

La priista, hasta hoy Secretaria de Desarrollo Social, fue presentada como "coordinadora para la defensa del Estado de México", en una conferencia este jueves en la sede estatal del PRI en Toluca, Estado de México, y será la carta del priismo mexiquense para retener la gubernatura que actualmente encabeza Alfredo del Mazo.

"Los priistas estamos listos para defender el Estado de México, hemos salido a las calles para recabar el sentir de los mexiquenses", dijo el presidente estatal del PRI, Erick Sevilla.

"Estamos convencidos de que es momento de proteger lo que está bien y de consolidar los apoyos que están cambiando la realidad de muchas mujeres y muchas familias, es momento de salir a defender el Estado de México".

El dirigente anunció que la Coordinación de la Defensa del Estado de México recaerá en Alejandra del Moral.

En entrevista con REFORMA, hace unas semanas, la hoy abanderada tricolor habló sobre las especulaciones de que el Gobernador Alfredo del Mazo había cedido la plaza a Morena.

"No creo que sean verdaderos priistas quienes piensen eso (que el Gobernador Alfredo del Mazo cedió la plaza). Creo que cada Gobernador tiene su forma y ha tenido su estilo, y el estilo de Alfredo del Mazo ha sido de mucha prudencia y de mucha cautela, y lo hace porque quiere que le vaya bien al estado, entonces, para muchos este cambio de forma no ha sido sencillo, pero eso no quiere decir que la plaza está entregada, al contrario".

¿No serán ahora ustedes las víctimas, como Morena dice lo fue en 2017, cuando acusaron elección de Estado, en favor de Alfredo del Mazo?

"Para ser víctima necesitas tener ubicado a tu victimario y nosotros no lo tenemos; somos el mejor PRI del País, un PRI organizado y que entiende que el Gobernador es el primer priista; lo más importante es que dimos muestra que la batalla de 2021 la ganamos nosotros y que no son invencibles y podemos darles batalla".