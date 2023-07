Alejandro Martí convirtió el dolor en activismo

CDMX.- El empresario Alejandro Martí, quien falleció ayer a los 73 años por un mal respiratorio, será recordado por volcar sus esfuerzos en buscar justicia para las víctimas de secuestro, como lo fue su hijo Fernando.

Fundador de Deportes Martí y de la asociación civil México SOS, Alejandro cobró notoriedad pública en 2008, tras el plagio y asesinato de su hijo de 14 años.

El 4 de junio de ese año, un grupo de delincuentes secuestró al joven, cuyo cuerpo fue hallado 53 días después.

En 2009, la Policía Federal informó que la organización delictiva "Los Petriciolet" era la responsable.

En 2022 dos integrantes de esa banda fueron sentenciados a más de 300 años de prisión por este y otros crímenes.

Tras los hechos, que despertaron la indignación social, el empresario exigió justicia a las autoridades en nombre de la ciudadanía.

En agosto de 2008, ante el entonces Presidente Felipe Calderón, el Gabinete de Seguridad, incluido Genaro García Luna, y los Gobernadores, Martí lanzó el siguiente reclamo:

"La muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poderme expresar ante ustedes en nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres y familias, y Fernandos, que existen miles en este País, que no han tenido un foro como este", dijo.

"Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción".

Como representante de la sociedad civil, Martí asistió a varias reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, en las que criticó la inacción de las autoridades.

Participó activamente en la redacción -y posterior firma presidencial- de los 75 puntos del llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que fijaba un plazo de 100 días para cumplir una serie de obligaciones.

Tras 15 años de activismo, logró diversos avances en materia de seguridad, como la instauración del nuevo sistema de justicia penal, la modificación de la Ley General de Víctimas y la creación del 911.

"Trabajamos fuerte en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y fuimos los principales impulsores de la reforma constitucional en materia penal, entre muchas otras acciones", contó en 2019 a Grupo REFORMA.

"Haber dedicado una buena parte de mi vida y mis ahorros a esto, me da satisfacción. Si existe alguna vida en otro mundo, le diré a mi hijo: 'misión cumplida, eso es lo que hubieras querido'".

El tiempo, reconoció, lo ayudó a transformar su dolor en una causa que defendió hasta el final de sus días.

"Ya no sufrimos diario, sí nos duele lo que sucedió, pero no he cambiado mi perspectiva de que todas las personas venimos a este mundo a cumplir con una causa. Una vez que te suceden cosas, te va orientando en la vida y vas tomando causas, y la de nuestra familia es el activismo, es evitar que exista un Fernando más", afirmó entonces.