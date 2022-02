Alejaría reforma eléctrica las metas climáticas

Associated Press / Emisiones contaminantes

Ciudad de México— La aprobación de la reforma al sector eléctrico, tal como está ahora, derrumbaría todos los esfuerzos que empresas y Gobierno han hecho hasta ahora para cumplir sus metas del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El director general de planeación del CCE, Odracir Barquera, sostuvo que la reforma tiraría los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en términos de reducción de emisiones contaminantes.

"Hay un estudio ya del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, que es una dependencia del Departamento de Energía de ese país, en donde es muy claro el dato que, de aprobarse en la reforma en los términos en los que está, se estaría incrementando en 62.5 por ciento las emisiones de dióxido de carbono. Tendrías 62.5 por ciento más de emisiones contaminantes de las que ya estás comprometido internacionalmente bajo el Acuerdo de París", expuso durante su participación en la mesa redonda sobre Inversión Sostenible, organizada por la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

Barquera recordó que México está comprometido de aquí a 2030 a reducir tan solo por generación eléctrica, el 31 por ciento de las de emisiones contaminantes.

"No hay manera de que con esta reforma podamos alcanzar las metas, ya de por sí están difíciles de alcanzar con las acciones que se han venido tomando. Esto te llevaría totalmente para atrás y no habría dinero que alcance. La Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad para invertir en infraestructura y se necesitan en los siguientes 10 años unos 840 mil millones de pesos para poder alcanzar las metas del Acuerdo de París. No habría forma, se tumbaría todo el esfuerzo", insistió.

Ante ello, llamó a los empresarios a generar su propio plan de acción en pro de la sustentabilidad, de tal forma que no dependan de las acciones gubernamentales.

Por su parte, Joel Muñiz, socio senior y director general en México de la consultora BCG, sostuvo que llevar a cabo acciones de gran magnitud que realmente generen un cambio en la sostenibilidad conlleva un alto costo para las empresas, lo que podría afectar sus márgenes y generar un impacto al consumidor.

"Si las empresas tienen mayores costos, van a tener compresión de márgenes. Las tasas de fondeo son más atractivas, pero no van a alcanzar para poder compensar estos elementos y hay que hacer dos cosas: o que el público inversionista, que es la demanda, esté dispuesto a tener retornos financieros menos atractivos, pero retornos sociales mucho más interesantes; o que el consumidor que está tomando bienes o servicios de estas empresas esté dispuesto a pagar un precio más elevado" expuso.