Alentador que México registre fase prolongada de reducción de pandemia: Salud

Ciudad de México.- Es alentador que México registre una “fase prolongada de reducción” de la pandemia de covid-19 con casi 17 semanas consecutivas a la baja, señaló Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Añadió que actualmente, 31 entidades en el país presentan una disminución sostenida en el número de contagios, por lo cual, si la tendencia se mantiene, el país podría pasar a semáforo verde, aun cuando, ningún estado queda exento de registrar un aumento de casos y regresar a semáforo rojo.

“Es alentador cuando un país entra en una fase prolongada de reducción de la epidemia, como la tenemos ahora mismo en México con casi 17 semanas de reducción de la epidemia en todos sus indicadores.

“También es alentador que hemos tenido tan solo dos oleadas o dos olas epidémicas, en vez de tres o cuatro, como lo han tenido algunos países. Es alentador también ver que el tamaño de nuestras oleadas epidémicas no es de tanta amplitud como lo hay en otros países”, enfatizó.

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

Con respecto a la vacunación contra covid-19 a embarazadas, López-Gatell reiteró que en los módulos de vacunación no deben, ni pueden exigir ninguna prueba de embarazo, por lo que exhortó a las personas que integran las “Brigadas Correcaminos” a no hacerlo.

“Para vacunar a mujeres embarazadas, enfatizó: no se requiere comprobante alguno. No se requiere una prueba inmunológica de embarazo, no se requiere un certificado clínico del embarazo y mucho menos se requiere un ultrasonido que demuestre la condición de embarazo. Hemos partido de la confianza, el gobierno confía en el pueblo”, señaló.

Añadió que las mujeres que están lactando también se pueden vacunar, porque el biológico contra coronavirus no afecta al recién nacido, pero si ya pasaron la etapa del puerperio inmediato, tendrán que esperar su turno para inmunizarse de acuerdo al grupo poblacional al que pertenezcan.

Cabe señalar que al corte del 12 de mayo, 9 millones 861 mil 173 personas tienen el esquema completo de vacunación contra coronavirus y 14 millones 673 mil 682 son las dosis aplicadas.

Del total, 10 millones 704 mil 770 corresponden a los adultos mayores; un millón 074 mil 350 a trabajadores de la salud; un millón 511 mil 131 a personal educativo y un millón 383 mil 431 a la población entre 50 y 59 años de edad.

WHATSAPP APOYARÁ VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

En colaboración con Whatsapp y Auronix, la Secretaría de Salud puso en marcha el chatbot “Dr. Armando Vacuno”, el cual, tras escanear el código QR de la aplicación, brindará información oficial sobre el proceso de vacunación contra covid-19.

Luego de que el usuario proporcione su CURP, el asistente virtual -que atenderá las 24 horas del día- por mensaje de Whatsapp, mandará recordatorios de las citas que la persona tenga programadas para la primera y segunda aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

MÉXICO REGISTRÓ 311 MUERTES POR COVID-19

Las defunciones por covid-19 se elevaron a 219 mil 901 debido al registro de 311 muertes.

Los casos confirmados acumulados ascendieron a 2 millones 375 mil 115 por el surgimiento de 3 mil 632 nuevos contagios.

Existen 18 mil 836 casos activos y un millón 895 mil 483 personas que se han recuperado de la enfermedad.

A nivel nacional la ocupación en camas generales es del 11 por ciento y en camas con ventilador es del 14 por ciento.