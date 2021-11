Alerta Aguascalientes sobre efecto 'cucaracha'

Reforma

Ciudad de México.- El Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, celebró que la Federación destine mayores apoyos al vecino estado de Zacatecas para tratar de frenar la violencia, provocada por la confrontación de grupos de la delincuencia organizada.

Sin embargo, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador no descuidar la presencia de militares y guardias nacionales en Aguascalientes, ya que existe la posibilidad de que los criminales migren o que se dé un efecto "cucaracha".

"Sí le pido ahí y por parte de la Guardia y del Ejército le pediríamos que no nos descuide nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que Zacatecas hoy ha anunciado un gran programa para poder regresar la paz al estado, sino que no sea el efecto cucaracha" señaló.

"Sino que trabajemos en conjunto para, más bien, en lugar de moverlos de un lado a otro, podamos terminar con ellos y en coordinación con las Fuerzas Armadas", agregó en un evento del Mandatario.

Y pide no echar culpas por violencia

Luego de que el Gobernador de Zacatecas, David Monreal, acusó hace unos días a los estados vecinos de "sembrar sus muertitos" en la entidad, el Gobernador de Aguascalientes pidió no echar culpas por la violencia.

"El tema es hacer equipo, coordinarnos, nos hemos coordinado con la Guardia, con el Ejército, con el propio Zacatecas, la semana pasada estuvo aquí el Gobernador David Monreal y lo primero que le dijimos: lo que se ofrezca y cómo actuar en conjunto para que la frontera que es la que tiene algunos problemas podamos resolverlo inmediatamente", apuntó.

"Viene de un Estado que sin duda tiene problemas y cada vez que me dicen: bueno es que por culpa de Zacatecas, les digo: no, el tema no es aventar la culpa absolutamente a nadie".

En presencia de varios funcionarios del gabinete federal, que detallaron los programas sociales en Aguascalientes, Orozco enfatizó que la seguridad es un tema en el que nadie puede "echar más campanas al vuelo"

"Es un tema en el que todos los días debemos estar preparados", añadió.