Alerta Cofepris sobre venta de vacunas falsas contra Covid-19

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la comercialización ilegal de productos apócrifos ofertados como vacunas contra Covid-19 de Cansino Biologics, Sinopharm Group Co. LTD y Sinovac.

A través de un comunicado, la dependencia reiteró que en México la aplicación de la vacuna preventiva contra coronavirus es gratuita y sólo se aplica de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SarsCoV2, establecido por la secretaría de Salud.

"Cualquier producto ofertado como vacuna contra Covid-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia", resaltó la comisión reguladora.

La Cofepris hizo un llamado a la población para que en caso de que le ofrezcan la venta de supuestas vacunas contra Covid-19 de las empresas Cansino Biologics, Sinopharm Group Co. LTD y Sinovac, no deberán adquirirlas porque en México, por el momento, no está autorizada su venta al sector privado.

"Si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca estos productos, realice la denuncia sanitaria. Esta Comisión Federal continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen un riesgo a la salud de la población", señaló la reguladora.

Fuente: www.elimparcial.com