Alerta Creel de imposición del partido de AMLO

Agencia Reforma / Santiago Creel

Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, dijo que no permitirán el “Plan C” de Morena para conformar un INE a modo.

“MORENA busca poner en marcha su Plan C, para tener consejeras y consejeros del INE a modo. No lo vamos a permitir #ElINENoSeToca. Cualquier intento de imponer personas que no cumplan con el requisito de imparcialidad, será frenado #LaLeyEsLaLey”, señaló ayer en su redes sociales.

El coordinador de los panistas, Jorge Romero, aseguró que no permitirán que se intente imponer a perfiles que no sean imparciales.

“Si observamos que se quiere imponer a personas que no cumplen con el requisito de imparcialidad, es evidente que como oposición no vamos a llegar a un acuerdo y por supuesto que no lo vamos a permitir”, señaló en un comunicado.