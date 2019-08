Alerta crisis en Guerrero por falta de fertilizante

Ciudad de México.- Miles de campesinos en la región de la Montaña de Guerrero no han recibido fertilizante para la siembra de maíz y, según activistas, hay riesgo de hambruna en la zona.

Unos 4 mil campesinos de 61 comunidades indígenas de Tlapa, Alcozauca, Malinaltepec, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Acatepec y Atlixtac no han recibido el insumo que reparte el Gobierno federal en el marco de un programa de ayuda a productores agrícolas en el Estado.

El fertilizante es usado para la siembra de maíz para autoconsumo, dijo Abel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Según la Secretaría de Agricultura estatal, son hasta 16 mil campesinos los que no han recibido el fertilizante en La Montaña, una de las regiones más pobres del país.

El 27 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que el 15 de julio todos los campesinos que estaban inscritos en el programa tendrían fertilizante gratis para sus siembras de maíz.

A 19 días de que el Gobierno federal cerró el plazo de la entrega del fertilizante gratis a los campesinos de Guerrero, las protestas por la falta del abono agrícola continúan en municipios de la región de la Montaña.

Este jueves y viernes, campesinos de las comunidades de Tototepec tomaron el Ayuntamiento de Tlapa en demanda de fertilizante.

Los labriegos denunciaron que no pudieron intercambiar por abono los vales que les entregaron autoridades de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), porque las bodegas están cerradas.

Barrera Hernández señaló que esto provocó que los productores del campo tomaran la Alcaldía, pero ayer viernes el Edil de este Municipio, Dionisio Pichardo García, aceptó dialogar con los inconformes.

Durante la reunión de ayer, el alcalde de Tlapa se comunicó vía telefónica con Jorge Gage, quien se comprometió a enviar varios tráileres con fertilizante que saldrán de bodegas de la empresa Arogen que están en Querétaro y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Otro grupo de campesinos de comunidades del Municipio de Acatepec mantiene desde hace más de un mes un plantón a los lados de la carretera federal Chilapa-Tlapa, en el punto conocido como Crucero de Tlatlauquitepec, en espera del arribo de los tráileres con los cinco mil bultos que les ofreció el coordinador del programa nacional del fertilizante, Jorge Gage.

se señor Gage, nunca vino a la Montaña a resolver este problema, todo lo quiere resolver desde la Ciudad de México ya que hasta allá recibe a la gente", refirió el activista.

Barrera Hernández aseguró que en este 2019 muchos de los indígenas de la Montaña optaron por sembrar maíz en vez de amapola porque el kilo de esta droga que era de 25 mil pesos cayó hasta 4 mil pesos.