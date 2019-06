Alerta oposición por deficiencias en Plan de Desarrollo

Ciudad de México.- En el arranque de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND), diputados de Oposición exigieron devolverlo al Ejecutivo federal por omisiones y deficiencias.

Julieta Macías, de Movimiento Ciudadano, advirtió que en la consulta pública realizada se admitieron deficiencias como la ausencia de la precisión de los recursos asignados para alcanzar los fines del plan, lo que es un requisito del artículo 21 de la Ley de Planeación.

También, dijo, se omitieron objetivos y metas, conforme a la misma ley, lo que es necesario para darle seguimiento y formular observaciones.

"No puede ser aprobado en los términos en que fue enviado por el Ejecutivo federal, no incluye de manera explícita los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución y no cumple con lo dispuesto en la Ley de Planeación", señaló por otro lado Mónica Almeida López, del PRD.

"Razón por la cual, la sugerencia es devolver el plan, a efecto de que tengamos una reconstrucción de todas las propuestas, señalamientos y adiciones que han surgido para garantizar la expectativa de todos los mexicanos".

Acusó que el documento es sólo un boceto, sin que se sepan metas, objetivos, estrategias y la programación presupuestal.

La perredista advirtió que se necesita una reconstrucción del plan porque, de lo contrario, es firmar un cheque en blanco y subirse al barco sin derrotero.

El priista Fernando Galindo indicó que, derivado del análisis del Plan Nacional de Desarrollo, su partido encontró 100 razones que los llevan a rechazar el documento.

Alertó que sin estrategias para incentivar la competitividad, el desarrollo económico y la generación de empleos, difícilmente las políticas públicas encaminadas a dichos objetivos se podrán cumplir.

Reclamó que no hay una ruta para cumplir con la agenda 2030 de la ONU y no hay proyecciones a 20 años sobre el desarrollo del País, es decir, dijo, no hay consideraciones a largo plazo de la política nacional.

"Lo que tenemos en nuestras manos constituye un discurso político que critica el pasado y no planea el futuro", afirmó el ex subsecretario de Hacienda.

Los diputados Reginaldo Sandoval, del PT, y María del Carmen Cabrera, de Encuentro Social, anunciaron su respaldo al PND.

En tanto, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, resaltó que es un hecho histórico que por primera vez los diputados lo aprueben.

Mencionó que se tomó la decisión de encauzar la discusión a través del parlamento abierto y se contó con la participación de todas las comisiones a través de foros y consultas con la ciudadanía en general, académicos, organizaciones sociales y sectores económicos.

El diputado de Morena planteó que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos resolvió que, conforme a lo concluido por las comisiones, el PND cumple con los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución.

"Se cumple con la intención del Poder Ejecutivo de un instrumento de política pública que le dé coherencia, certidumbre y contenido a la Administración Pública Federal", dijo.

Muñoz Ledo también subrayó que se proponen como principios rectores la austeridad republicana, la honradez, la erradicación de la corrupción y la impunidad, la construcción de un Estado de bienestar, el cambio de paradigma de un Estado de seguridad y de paz, la recuperación del Estado de Derecho y la nueva mística de los servidores públicos.