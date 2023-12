Alerta Xóchitl que Nahle gobernaría peor que Cuitláhuac

Veracruz, México.- La precandidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, advirtió que a Veracruz le podría ir peor si la precandidata de Morena a la gubernatura de la entidad, Rocío Nahle, llegara a ganar los comicios en 2024.

En un mitin con militantes del PAN, PRI y PRD en Boca del Río, Veracruz, la hidalguense se lanzó contra el actual Gobernador Cuitláhuac García, a quien describió como un pésimo Mandatario.

"Veracruz tiene todo para salir adelante. Veracruz tiene riqueza, tiene mar, tiene una gran oportunidad en la pesca. Tiene una gran oportunidad en la ganadería, en el campo, en la industria. ¿Por qué no sale adelante Veracruz?", expuso.

"Primero, porque tienen un pésimo Gobernador, porque tienen un Gobernador que no sabe ni siquiera por qué es Gobernador", soltó.

Cuitláhuac García, según Xóchitl, es un Gobernador que se dedica a perseguir a sus opositores en lugar de trabajar, pero advirtió que a la entidad le podría ir todavía peor.

"Pueden tener una peor Gobernadora, así es que aguas, aguas, por eso tenemos que apoyar a Pepe (Yunes). Y por eso estamos juntos en esta alianza", dijo.

Los señalamientos contra la ex Secretaria de Energía por parte de Gálvez no pararon en su afán por promocionar al priista José Yunes, candidato a gobernador de Veracruz por la coalición PRI, PAN y PRD.

Al recordar el costo de la Refinería de Dos Bocas se refirió a Nahle como alguien "inepta" y "corrupta".

"Queremos un Gobernador que sea de Veracruz, no queremos una Gobernadora que no conozca Veracruz, pero además les voy a contar algo. La Refinería de Dos Bocas iba a costar 160 mil millones, hoy lleva costados 400 mil millones y no funciona 18 meses después de inaugurada.

"¿Eso quieren para Veracruz? ¿Quieren una Gobernadora inepta y corrupta? Entonces tenemos que chingarle duro para sacar a Pepe adelante"

Masacre en Salvatierra

La madrugada de este domingo 17 de diciembre, 12 personas fueron asesinadas durante una fiesta navideña en Salvatierra, Guanajuato, ante lo cual Xóchitl pidió no acostumbrarse a esta tragedia.

"Ya basta, ya basta, no nos acostumbremos a esta tragedia. Apenas hace una semana hablábamos de seis jóvenes en Celaya, estudiantes de medicina en su mayoría, y el Presidente se atrevió a criminalizarlos diciendo que era porque estaban comprando drogas

"Y hace unas semanas nos enteramos de los jóvenes de Lagos de Morenos, cinco jóvenes desaparecidos. No, eso no es lo que quiero para nuestros jóvenes", expresó.