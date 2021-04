Alertan de ciberataques

Reforma

Ciudad de México.- El trabajo desde casa, las clases en línea, el entretenimiento y las actividades que se trasladaron a la vida digital desataron más amenazas y ciberataques en México y el mundo.

Ante esto, especialistas y empresas de seguridad alertaron de una potencial ciberpandemia.

Sólo el año pasado se registraron 14 mil millones de intentos de ciberataques en México, un incremento de 9.4 por ciento con respecto a 2019, de acuerdo con la firma Fortinet.

También los hackeos aumentaron. El año pasado el alza fue de 60 por ciento, cuando en 2019 fue de 30 por ciento, según Ácumen Telecomunicaciones.

Pero según otras mediciones, el incremento pudo ser mayor.

Julio Olivares, director de Innovación y Diseño de Soluciones en Innovación de Ácumen, expresó que se espera que este año los aumentos de doble dígito de los ciberataques se mantengan.

"Se dieron casos en que duplicaban una aplicación o modificaban una aplicación y desde ahí ocurrían hackeos.

"El acceso a redes públicas sin control o certeza de que estás circulando en esa red creció en robo de datos", comentó.

En tanto, Kaspersky detectó que los ataques contra sistemas de control industrial crecieron en la segunda mitad de 2020, luego de mantenerse 12 meses a la baja.

Entre las amenazas más frecuentes se encontraron las "puertas traseras", troyanos que obtienen el control remoto del dispositivo infectado; spyware, programas diseñados para robar datos y otros tipos de virus, así como scripts y documentos maliciosos.

"La pandemia aceleró el crecimiento de ciberataques y creó oportunidades para los ciberatacantes.

"La gente en casa con una conexión casera y la urgencia de seguir trabajando y hacerle click a todo lo que mencionaba Covid", explicó Eduardo Zamora, director de Fortinet México.

Preocupa el grado de sofisticación y eficiencia que están logrando los ciberdelincuentes mediante el uso de tecnologías más avanzadas, como la inteligencia artificial, para desarrollar ataques dirigidos con mayores posibilidades de éxito, mencionó César Reyes, analista de Ciberseguridad para Latinoamérica de S21sec.

Se rentan hackers

Los hackers se contratan por celos, deudas por cobrar y hasta para fines políticos y electorales.

El hacker "Átomo", en entrevista, cuenta cómo cobra sus servicios y lo que demanda.

"Dentro de redes sociales hay muchos foros. Cualquier persona puede crear un perfil haciéndose pasar por otro sexo, por otra edad por otra persona.

"Pido un retiro sin tarjeta. Mi rastro queda intacto. (El precio del hackeo) tiene que ver con el tiempo que le voy a invertir y la dificultad. Se explica desde un principio que hay un riesgo, se les dice: 'necesito que me entregues estos datos, si me estás mintiendo no va a funcionar'", comentó.

Además, al ser un año electoral, en los próximos meses los ciberataques y acciones de cibervigilancia con fines políticos intensificarán, advirtió el hacker.

Las técnicas más utilizadas para obtener los datos de las víctimas es clonar páginas, usar pishing o software que registra las teclas que se presionan en el teclado y hasta sitios apócrifos relacionados con temas de Covid-19.