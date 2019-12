Alertan enfermedades crónicas a Ssa

Ciudad de México.- La epidemia de enfermedades crónicas está amenazando la persistencia e integridad del Estado mexicano, advirtió Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"El problema es tan grave y grande que hay actuar de manera inmediata", dijo.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 reveló un incremento en la obesidad y diabetes en adultos.

López Gatell alertó que esta epidemia no sólo representa una amenaza para la calidad y duración de la vida de las personas, sino que tiene graves y grandes consecuencias en la competitividad, economía, desarrollo y bienestar del País.

Ante ello, dijo, se requieren políticas públicas integrales y multisectoriales.

Juan Rivera, titular del Instituto Nacional de Salud Pública, precisó que la dieta rica en azúcar, grasa y sodio es el principal factor de riesgo en el desarrollo de sobrepeso y obesidad, y como consecuencia de males como diabetes, hipertensión, males cardiovasculares y cáncer.

"No podemos abatir un problema de este tamaño con medidas aisladas", señaló.

Miguel Malo, asesor de Enfermedades Crónicas de OPS-OMS, refrendó el apoyo de estos organismos a las políticas que implementa el Gobierno actual, como el etiquetado frontal.

Ana Larrañiaga, directora de Salud Pública, indicó que se requiere un Gobierno que no se doblegue ante los intereses de la industria privada.

Acusó que en el sexenio pasado estos intereses frenaron las políticas para combatir esta epidemia.

La experta presentó el "Código Nutricia: Nutrición, conflicto de interés y academia", un manifiesto con acciones para que profesionales de la nutrición y salud se comprometen a apoyar las políticas integrales libres de conflicto de interés.

Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor, acusó que lo que sucedió en el sexenio pasado fue una barbaridad, ya que Cofepris avaló un etiquetado promovido por la industria pese a la evidencia científica que estableció que era incomprensible y confuso.