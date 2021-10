Alertan expertos por mezclar marcas de vacunas contra Covid-19

Agencia Reforma / No se recomienda mezclar Sputnik o CanSino con otras marcas: Miguel Betancourt

Ciudad de México.— Que Estados Unidos no permita la entrada terrestre a su país a personas con las vacunas Sputnik o CanSino provocará que estas busquen inmunizarse con dosis complementarias, lo que puede ser peligroso, alertaron expertos.

Según el último reporte epidemiológico, la Secretaría de Salud ha recibido 8 millones de dosis de la vacuna Sputnik y 9 millones de CanSino.

Reforma publicó que Estados Unidos prepara la reapertura paulatina de los cruces fronterizos con México y Canadá a partir de los primeros días de noviembre, pero sólo a quienes tengan su esquema completo de vacunación contra Covid-19.

Se buscó la versión de la Secretaría de Salud, pero no se obtuvo respuesta.

El virólogo Andreu Comas advirtió que a la fecha no hay estudios de intercambiabilidad de vacunas, por lo que no se sabe si es seguro aplicarse vacunas elaboradas por distintas farmacéuticas.

"Eso es lo que está pasando. Hoy tenemos gente que por motivos de viaje se está poniendo esquemas diferentes, que no sabemos si son los seguros y eso es un problema bastante serio".

Además, dijo, se quita la oportunidad de vacunarse a quienes no han tenido acceso a la vacunación o cuentan con el esquema incompleto.

"Estamos en un país donde hay una ausencia importante de vacunas. Ahorita tenemos el gran problema de gente que no se ha puesto la segunda dosis y es algo muy serio porque está desprotegida una gran parte de la población porque con las variantes si hay mucha diferencia entre tener una o las dos dosis".

"Por eso es tan importante que el Gobierno decida terminar con los esquemas incompletos, además tenemos un exceso de vacunas en almacén y no sabemos por qué; y que estén ahí no está sirviendo de nada. Tienen un rezago de 15 millones de vacunas, eso quiere decir que no están teniendo la capacidad necesaria", sostuvo.

Para el experto, la postura de Estados Unidos entorpecerá el turismo y las relaciones comerciales.

Agregó que esa situación tendrán que irse modificando, ya que actualmente la vacuna Sputnik está por ser aprobada por la OMS.

"Tiene que haber un periodo de ajuste, pero tarde o temprano se irá flexibilizando o se van a dar a cuenta que la estrategia comercial no es la mejor; también se irán aprobando las vacunas por parte de la OMS".

Por otro lado, Miguel Betancourt, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, indicó que no se recomienda que una persona ya vacunada con Sputnik o CanSino busque vacunarse con otra marca de vacuna.

"El riesgo podría ser alguna reacción o evento adverso grave, pero hoy no lo sabemos a ciencia cierta".

Dijo que en el caso de CanSino apenas entregó sus resultados de ensayos clínicos para revisión por la OMS.

Por ello apenas están siendo analizados y aún no hay una resolución.

"En el caso de Sputnik, la OMS suspendió el proceso de autorización pues no están satisfechos con algunos elementos del proceso de producción".

"Probablemente CanSino pueda ser autorizada en cuanto se concluya el proceso de revisión. Para Sputnik se planteará una nueva visita de supervisión a las plantas de producción para ver si se han corregido los puntos de preocupación", sostuvo.

Indicó que la restricción de Estados Unidos parece que sólo aplicará para los cruces terrestres.

"No cambian las reglas para las llegadas por avión. Las líneas aéreas que vuelan de México a Estados Unidos solicitan una prueba de PCR o antígeno con validez de 24 a 48 horas dependiendo de la línea aérea. Además hay que llenar una "declaración jurada" que solicita el Gobierno de Estados Unidos y que pregunta si la persona ha estado en contacto con enfermos de Covid-19, ha tenido una prueba positiva para Covid-19 o si ha sido dado de alta por la enfermedad en los últimos 14 días".

"A la llegada a Estados Unidos, en general no piden nada más", aseveró.

Advirtió que hay mucha gente que vive en la frontera y requiere cruzar diariamente a Estados Unidos para trabajar y estudiar y estas restricciones podrían complicar sus actividades.