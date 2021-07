Alertan por demanda en pruebas Covid-19

Reforma

Ciudad de México.- Ante el crecimiento de contagios en la Ciudad de México, la demanda de pruebas Covid-19 aumentó en quioscos gratuitos y farmacias del sector privado, lo que pone en alerta a personal médico.

Ángela Carmina, habitante de la Alcaldía Cuauhtémoc, intentó realizarse una prueba el sábado, llegó a las 10:00 horas, a la explanada de la demarcación, esperó por tres horas y tuvo que volver a su casa sin lograrlo, pues no alcanzó turno.

Las autoridades capitalinas reconocieron que la demanda ha aumentado y que evalúan ampliar los quioscos actuales de detección.

"Una enfermera me dijo que los que sí alcanzaron llegaron a formarse antes de las 6:00 y que le sorprendió porque eso ya no pasaba", contó la joven, quien aún no ha sido vacunada.

Ángela explicó que no podía quedarse sin prueba, pues temía haberse contagiado en su trabajo, donde es mesera.

Acudió a una farmacia particular donde sí consiguió realizársela. Esperó formada 45 minutos, antes de ella, pasaron 20 personas y, al menos, 10 de ellas resultaron positivas.

Personal médico consultado del sector público y privado coincidió en que el impacto de una llamada tercera ola no es como la segunda registrada en diciembre, pero reconocieron que preocupa la dispersión acelerada de contagios.

Una enfermera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) lamentó que, además del aumento en la demanda de pruebas, hay personas con síntomas, pero que evitan confirmar o descartar oficialmente si están contagiados y sólo llegan a los hospitales cuando están muy graves.

Otros contactos, abundó, la han consultado a ella y a colegas para saber si con realizarse una prueba basta para salir de vacaciones o acudir a alguna fiesta.

En tanto, especialistas advierten que la variante Delta podría convertirse en la predominante por su facilidad de contagio y, señalaron, que actualmente podrían haber decenas de casos que no han sido detectados en pruebas.

"No son los únicos casos los que se dicen en los reportes oficiales y no se trata de espantar, se trata de que la gente siempre tenga presente que por un confirmado podría haber cinco o más que no son confirmados o que son asintomáticos, pero pueden contagiar", explicó un doctor del IMSS.

De acuerdo con el Gobierno local, se han realizado más de 12 mil pruebas diarias y hasta este domingo había unas 21 mil 709 personas con diagnóstico confirmado.

En la capital operan 16 macroquioscos y más de 100 centros de salud realizan las pruebas gratuitas.