Alertan por nueva era de ciberterrorismo

Especial / Agencia Reforma / La Udlap Jenkins Graduate School organizó un foro sobre ciberseguridad

Ciudad de México.— Los ataques de hackers registrados en los últimos años son muestra del peligro que representan y el daño que pueden causar, lo que apunta a que se debe hacer frente a la nueva era de "ciberterrorismo", alertaron expertos.

En un foro organizado por la Udlap Jenkins Graduate School, Max Kilger, director de Data Analytics de la Universidad de Texas en San Antonio, expuso los diversos resultados en investigaciones realizadas sobre redes de hackers y su comportamiento.

Señaló que en uno que se realizó con Taiwán, Estados Unidos y Sudáfrica se observó que existe una estrecha relación entre un ataque virtual y uno físico.

"Si alguien quiere llevar a cabo un ataque cibernético, muy probablemente va a tener un impacto físico, entonces eso es una información muy poderosa", resaltó.

Indicó que al analizar videojuegos se descubrió que algunos usuarios tenían relación con grupos cibernéticos e incluso se detectó que prevalecían los de origen ruso.

"Podemos ver que se trata de personas con una red muy pequeña, personas que tienden a aislarse y que tienen un alto potencial de amenaza", explicó.

Entre los cibercriminales que se enfocan en la seguridad nacional, apuntó, están aquellos que justifican que buscan mejoras a su país y se ofrecen a colaborar a cambio de inmunidad al ser identificados.

Unos, dijo, ofrecen ayudar a desmantelar redes ilegales.

"(Dicen) 'Yo soy un hacker, identifico a otros hackers que te van a atacar, quiero que tú como Estado me des inmunidad, que no se me persigas legalmente a mí por ser hacker", apuntó.

No obstante, advirtió que existen casos en los que los Gobiernos han aceptado y fueron traicionados o realizaron acciones no consensuadas a criterio propio.

"Seguramente ya obtuvieron dinero de organizaciones criminales, y lo más importante que trato de enfatizar es que estos actores pueden terminar la relación que establecen con el Estado y se pueden evolucionar a un ataque terrorista cibernético o físico dentro de su territorio nacional", destacó

Kilger refirió que en su equipo de investigación se ha incluido a especialistas en redes sociales para entender la conducta criminal, a fin de anticipar y prevenir amenazas potenciales.

"Primero, tenemos una comunidad de hackers que empieza a evolucionar, que empieza a madurar, que empieza a surgir, después el ciberterror ya está instalado", aseveró.

Apuntó que en los estudios realizados se encontraron seis motivaciones para un ataque malicioso en línea: dinero, ego, entretenimiento, para entrar a algún grupo social, estatus y una causa social.

Los ciberdelincuentes, advirtió, llevan ventaja de décadas en la operación y hay que hacerles frente desde las diversas áreas del conocimiento, y con la educación como "vacuna" para las próximas generaciones para que resistan a la corrupción por el dinero.

En tanto, Carlos Estrada Nava, docente de la UDLAP, advirtió que ataques como Guacamaya y fraudes financieros dimensionan este problema.

"No sólo queda como hipótesis, de hecho hay un grupo, esto salió apenas este último año, este 2022 que un grupo de ciberterroristas evolucionaron de cibercriminales, que se llaman Moses Staff, es una comunidad de ciberterroristas que solo buscan atacar infraestructura crítica en medio oriente", refirió.

"De hecho, en los últimos meses han publicado por ejemplo los organigramas (...) algunos módulos de la comunidad de inteligencia de Israel que para funcionar deben ser clandestinos, entonces esto ya se está filtrando en la red oscura".

Informó que incluso hay células de hackers de élite o alfa de los ejércitos del mundo llamados APTs.

En total, dijo, hay 360, de países como China, Rusia, Corea del Norte, Irán, rancia, Alemania, Estados Unidos y Brasil.

"Esto apenas está empezando, varios de estos países tienen un bloqueo económico por parte de occidente. Al día de hoy, el 10 por ciento de la economía de Corea del Sur depende de estos hackeos, es por eso que va a aumentar", explicó.

En México, acotó, también se han realizado ataques de grandes dimensiones.

"No se ha publicado aquí en México, pero el ataque que hace tres años tuvimos contra Pemex, en el 2018 fueron parte de estos hackers rusos, de los 73 grupos de cibercriminales que hay en el mundo, 50 son de Rusia, por eso la necesidad de estudiar estos sociogramas", consideró.

Recordó que además, en 2018, el grupo Lazarus logró hackear Bancomext y se robó 35 millones de dólares.

Como acción destacable en el tema preventivo mencionó el caso del Pentágono en los Estados Unidos, desarrollando Ciencias Sociales 2.0, donde el 80 por ciento de sus alumnos son ingenieros en computación, con enfoque financiero, geopolítico, psicología para el cibercrimen y análisis contextual.